Borussia Dortmund - Union Berlin: Nächste Haaland-Show! BVB ballert die Eisernen aus dem Stadion

Dortmund. Am 20. Spieltag hat Dortmund gegen Union Berlin einen weiteren beeindruckenden Sieg eingefahren. 5:0 (2:0) ballerte der BVB die Eisernen aus dem Stadion – und Erling Haaland markierte seinen nächsten Doppelpack.

Doch zunächst durfte bei Dotmund – Union Berlin Jadon Sancho ran. Der Engländer, erneut glänzend aufgelegt, markierte nach 13 Minuten das 1:0. Nach dem 2:0 durch Haaland (18.) vergaben die Borussen einige Chancen und brauchten bis zur 68. Minute, bevor Reus einen von Haaland herausgeholten Elfmeter zur Vorentscheidung verwandelte.

Dortmund – Union Berlin: Torhungriger BVB macht es deutlich

Doch Dortmund hatte noch nicht genug. Axel Witsel (70.) und erneut Haaland (76.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe.

Erwähnenswert: Die beim Stand von 4:0 ausgewechselten Achraf Hakimi und Marco Reus waren gar nicht amused, vorzeitig vom Platz zu müssen und ließen ihrem Frust freien Lauf. Reus warf die Kapitänsbinde durch die Gegend, Hakimi feuerte wütend seine Schuhe auf den Boden. Ob wir noch erfahren, was dahintersteckt?

----------

Dortmund – Union Berlin 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sancho (13.), 2:0 Haaland (18.), 3:0 Reus (68./FE), 4:0 Witsel (70.), 5:0 Haaland (76.)

----------

Bestätigte Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - Haaland, Sancho

Bank: Hitz, Zagadou, Balerdi, Schulz, Dahoud, Schmelzer, Reyna, Hazard, Götze

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson

Bank: Nicolas, Ryerson, Polter, Ujah, Reichel, Prömel, Becker, Parensen, Ingvartsen

----------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 01.02.2020, 15.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach/Pegnitz)

----------

Schluss! Borussia Dortmund fährt einen weiteren beeindruckenden Sieg ein, trifft zum dritten Mal im dritten Spiel des Jahres fünffach. Und wieder gehört Erling Haaland zu den Matchwinnern.

85.: Geknickte Unioner geben sich Mühe, hier nicht noch einen zu kassieren. Der BVB wirkt weiter torhungrig.

78.: Das zweite Tor war Haalands letzte Aktion. Favre schenkt ihm den großen Abgang, wechselt ihn für Giovanni Reyna aus. Das gesamte Stadion erhebt und verneigt sich.

76.: TOOOOOOOOOR für den BVB!

Er trifft und trifft und trifft. Sancho spielt auf Brandt, der mit der Hacke auf Haaland ablegt. Und wenn Haaland den Ball hat, hat der Gegner traditionell anschließend Anstoß.

73.: Favre wechselt Reus und Hakimi für Hazard und Zagadou aus. Beide sind regelrecht stinkig darüber, fluchen und werfen Kapitänsbinde beziehungsweise Fußballschuhe durch die Gegend. Bei Stand von 4:0...

73.: Aus Chronistenpflicht überliefern wir: Das Westfalenstadion ist ausverkauft.

70.: TOOOOOOOOR für den BVB!

Die Vorentscheidung! Haaland steckt links rauss auf Sancho, der mit ganz feinem Auge flach durch die gesamte Abwehr auf Witsel zurücklegt. Der Belgier hat genug Platz und Zeit, sich die Ecke auszusuchen und haut den Ball zum 4:0 unter die Latte. Beim Jubel reißt er sich sogar die Maske vom Gesicht.

68.: TOOOOOOOOR für den BVB!

Der Kapitän machts persönlich. Reus haut den Elfer halbhoch in die rechte Ecke. Gikiewicz ahnt die Ecke, doch der Strafstoß ist zu genau platziert. 3:0! Die Vorentscheidung?

66.: Elfmeter für den BVB! Haaland wird von Sancho steil geschickt, Gikiewicz trifft den BVB-Stürmer am Fuß und Benjamin Cortus entscheidet auf Elfmeter. Der ist doch schmeichelhaft für Dortmund und wird gecheckt – letztendlich bleibt die Entscheidung stehen.

61.: Die Hauptstädter nehmen all ihren Mut zusammen und sind jetzt auf Augenhöhe. Dortmund muss aufpassen, jetzt keinen Gegentreffer zu kassieren, sonst könnte das Spiel hier noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.

56.: Konter Union! Lenz legt quer auf die halblinke Seite auf Bülter. Der lässt Akanji mit einem Haken aussteigen und visiert den kurzen Pfosten an. Doch er zielt zu genau und trifft nur das Außennetz.

53.: Der Gast strahlt mal etwas Gefahr aus. Andrich spielt flach rein auf den freien Malli. Doch der kann den Ball nicht erlaufen.

48.: Gikiewicz mit dem Horror-Fehler. Ohne Not spielt er Jadon Sancho den Ball in den Fuß. Glück für den Keeper, dass der Engländer seinen Lupfer neben das Tor setzt.

46.: Weiter gehts! Die Teams sind in gleicher Besetzung zurück auf dem Platz, der zweite Durchgang läuft!

Pause! Dortmund führt hochverdient, hätte durchaus noch ein Tor mehr erzielen können. Doch auch die Gäste kamen zweimal gefährlich vor Bürkis Kasten. Mit einem Anschlusstreffer könnte das Ganze hier trotz aller Deutlichkeit im ersten Durchgang eine schnelle Wende nehmen.

41.: Und der führt zu einer dicken Union-Chance! Trimmel chippt die Kugel über die BVB-Abwehr, Schlotterbeck nimmt sie direkt und hebelt sie frei vor Bürki über den Kasten. Mit etwas Zielwasser wäre das der Anschlusstreffer gewesen.

40.: Dortmund hat die Partie absolut in der Hand, beim Drang nach Vorne jetzt aber einen Gang rausgenommen. Die Chance für Union? Jetzt haben die Eisernen mal einen Freistoß 35 Meter vor dem Dortmunder Tor rausgeholt.

36.: Jetzt wollen sie es zu schön machen. Sancho, Reus und Haaland dringen mit Tempo in den Sechzehner ein, zaubern den Ball mit Hacke, Spitze und Querleger herum, bis die dicke Chance vertan ist.

32.: Brandt bedient Witsel im Strafraum, der Trimmel mit einem Haken aussteigen lässt. Sein Flachschuss wird aber von Gikiewicz pariert.

31.: Welle um Welle rollt auf Gikiewicz zu – und immer hat Jadon Sancho seine Füße im Spiel. Der Engländer liefert bislang erneut ein bärenstarkes Spiel ab.

28.: Union wirkt wieder etwas stabiler, doch der Gastgeber gibt hier deutlich den Ton an. Angesichts dieser brachialen BVB-Offensive traut sich Berlin nicht genug Risiko zu. Das spielt Dortmund in die Karten.

23.: Der BVB steht hinten sicher und inzwischen strahlt auch jeder Angriff Gefahr aus. Fängt sich Union nicht, könnte das für die Berliner ein ganz langes Spiel werden.

18.: TOOOOOOOOOOR für den BVB!

Die folgende Ecke bringt das 2:0 für die Hausherren. Und wer hats gemacht? Haaland hats gemacht. Brandts Ecke verpufft zunächst, doch der Rechtsaußen kommt erneut an den Ball und flankt zielgenau auf den Norweger, der nur noch den Fuß hinhalten muss.

17.: Dortmund mit einem schnellen Konter nach Ballgewinn. Hakimi geht mit Tempo auf die Abwehr zu, wird aber per Foul gestoppt. Gikiewicz pflückt den Versuch von Guerreiro gerade noch aus dem Winkel.

13.: TOOOOOOOOOOOR für den BVB!

Die Führung für den Favoriten! Raphael Guerreiro treibt den Ball Richtung Strafraum, bleibt aber hängen. Doch dann holt sich Jadon Sancho die Kugel, tanzt durch die eiserne Abwehr und trifft, mit dankbarer Unterstützung eines abfälschenden Union-Fußes, ins Tor.

10.: Gikiewicz eilt nach einem langen BVB-Ball aus seinem Strafraum, klärt per Grätsche aber vor die Füße von Reus. Glück für Berlin, dass dessen Schuss am Union-Keeper hängen bleibt.

8.: Die frühe Mega-Chance hat Union Mut gemacht. Die Eisernen halten frech mit und bringen den BVB immer wieder in Bedrängnis. Doch das Gegenpressing der Berliner ist gegen diese pfeilschnelle und technisch versierte BVB-Offensive auch ein stetes Spiel mit dem Feuer.

4.: Schockmoment für den BVB. Abdullahi wird an der Seitenauslinie gestellt, kann aber aus dem Stand flanken und findet am langen Pfosten den völlig freien Bülter. Der grätscht in den Ball, verpasst ihn um Millimeter und damit die sichere Führung. Auch Bürki konnte nur noch hinterherschauen und Daumen drücken. Gerade noch einmal gut gegangen für Schwarzgelb.

2.: Auf der Südtribüne ist gleich die Hölle los. Die Gelbe Wand hüpft und singt sich die Kehle aus dem Leib. Bisher ist von den rund 7000 Eisernen trotz aller Mühen nichts zu hören.

1. Minute: Und es geht los!

15.29 Uhr: „You'll Never Walk Alone“ und „Heja BVB“ sind zelebriert, die Seitenwahl entschieden. Es kann losgehen.

15.20 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum Anpfiff. Auf dem Zaun vor der Südtribüne wird ein riesiges Banner vorbereitet. Noch ist nicht zu erkennen, was die BVB-Fans mitzuteilen haben. Vielleicht ein Gruß an Rückkehrer Neven Subotic? Obwohl seit einigen Jahren nicht mehr BVB-Profi, ist der Serbe längst eine lebende Legende für die schwarzgelbe Anhängerschaft.

15.01 Uhr: Emre Can ist derweil nicht im Kader von Borussia Dortmund. Der Juve-Star, wechselte erst am gestrigen „Deadline Day“ zum BVB. Weil er noch keine Trainingseinheit mit seinen neuen Kollegen bestritt, ist diese Entscheidung nachvollziehbar.

14.44 Uhr: Favre traut sich! Erstmals beruft der Schweizer Erling Haaland in die Startelf. Dort ersetzt der norwegische Bomber Thorgan Hazard. In der Abwehr-Dreierkette verteidigt Lukasz Piszczek neben Hummels und Akanji.

14.34 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So laufen die Teams auf:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - Haaland, Sancho

Bank: Hitz, Zagadou, Balerdi, Schulz, Dahoud, Schmelzer, Reyna, Hazard, Götze

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson

Bank: Nicolas, Ryerson, Polter, Ujah, Reichel, Prömel, Becker, Parensen, Ingvartsen

13.54 Uhr: In gut 90 Minuten geht es los. Wird Favre Haaland heute erstmals von Beginn an bringen? Oder wird der Schweizer auf die (zumindest offensiv) zuletzt sehr gut funktionierende 3-5-2-Grundordnung ohne echtem Neuner setzen? Fragen, die in rund einer halben Stunde sind wir schlauer.

12.45 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens der Franke Benjamin Cortus. Er wird an den Seitenlinien von Florian Heft (Neuenkirchen) und Christian Leicher (Landshut) unterstützt. Vierter Offizieller ist Tobiass Christ aus Münchweiler, der Videoassistent im Kölner Keller heißt Benjamin Brand und ist aus Unterspiesheim.

Samstag, 9.04 Uhr: Matchday! Heute geht es rund im Westfalenstadion! Dortmund will sich für die erste Saisonpleite rächen, die Unioner an den jüngsten 2:0-Sieg gegen Augsburg anknüpfen. Gikiewicz oder Bürki? Andersson oder Haaland? Wer lacht heute am längsten?

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

22.29 Uhr: Erstmals ohne Alcacer auf der Bank wird der BVB gegen Union antreten. Der Spanier ist, trotz anfänglichem Hype und sensationeller Quote, nach Spanien geflüchtet. Alle Infos zum Transfer hier >>

21.02 Uhr: Jadon Sancho hatte sich in den vergangenen Monaten einige Male kleine Eskapaden geleistet. Vor dem Union-Spiel wurde Teammanager Sebastian Kehl in seine Richtung noch einmal deutlich. Was der Ex-Profi sagte, kannst du hier nachlesen >>

19.19 Uhr: Die große Frage beim BVB: Geht die Haaland-Show weiter? Dreimal traf er bei seinem Debüt in Augsburg (5:3), zweimal beim ersten Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1). Die Liga zittert schon jetzt vor der norwegischen Naturgewalt – wie soll das nur weitergehen? Aus schwarzgelber Sicht wohl am liebsten mit dem nächsten Doppelpack.

18.21 Uhr: Verletzt fehlt bei den Dortmundern weiterhin Thomas Delaney (Aufbautraining). Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer sind nach überstandenen Faserrissen wieder eine Alternative. Bei den Unionern fehlen Akaki Gogia (Kreuzbandriss), Laurenz Dehl (Knieverletzung), Felix Kroos (muskuläre Probleme), Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) und Manuel Schmiedebach (Bauchmusskelprobleme.

17.13 Uhr: Dreimal trafen Borussia Dortmund und Union Berlin in ihrer Vereinsgeschichte erst aufeinander. 2016 und 2018 zwangen die Hauptstädter den BVB jeweils in der zweiten Pokalrunde in Elfmeterschießen (2016, 3:0) beziehungsweise Verlängerung (2018, 3:2), unterlagen dort aber. In der Hinrunde gab es die Revanche für die knappen Pokal-Pleiten: In der Alten Försterei fügte das Team von Urs Fischer den Schwarzgelben eine empfindliche 1:3-Niederlage zu.

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Paco Alcacer geht, und Fans sind verwirrt – aus DIESEM Grund

FC Schalke 04: Wagner mit klarer Ansage beim heißesten S04-Thema: „Das wäre Irrsinn“

• Top-News des Tages:

Markus Lanz (ZDF): Peter Maffay lässt Bombe platzen – Markus Lanz reagiert eindeutig

Coronavirus: Erstes Kind in Deutschland infiziert ++ WHO ruft Gesundheitsnotstand aus

-------------------------------------

16.07 Uhr: Vor dem Spiel hat sich Borussia Dortmund noch einmal personell verstärkt. Am „Deadline Day“ verkündete der Vizemeister die Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can (>> hier alle Infos). Ob der Ex-Juve-Star bereits gegen Berlin im Kader steht, bleibt abzuwarten. Sicher nicht im BVB-Kader wird Jacob Bruun Larsen stehen. Der Flügelstürmer wechselte ebenfalls am „Deadline Day“ zur TSG Hoffenheim.

15.12 Uhr: Keine Frage: Gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt ist der BVB turmhoher Favoriten. Das bestätigt auch ein Blick auf die Wettquoten. Die Buchmacher bieten bei einer Wette auf einen Union-Sieg in Dortmund teilweise eine Verdreizehnfachung des Einsatzes.

Freitag, 14.01 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin. Hier begleiten wir das Spiel für dich und versorgen dich mit allem Wisssenswerten.