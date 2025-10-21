Ist das bitter! BVB-Talent fällt lange aus

Der Innenverteidiger der U19 des BVB, Jan-Luca Riedl, hat sich schwer verletzt und fällt monatelang aus: Mit gerade einmal 16 Jahren erlitt er einen Außenmeniskusriss während eines Einsatzes bei der deutschen U17-Nationalmannschaft. Der BVB bestätigte, dass sich das vielversprechende Nachwuchstalent bereits einer Operation unterziehen musste.

BVB-U19 ohne Leistungsträger

Für die U19 des BVB ist es ein herber Rückschlag. In dieser Saison war Riedl eine wichtige Stütze des Teams von Trainer Felix Hirschnagl. Zehn Mal stand der junge Defensivspieler bereits auf dem Platz – darunter auch beim 4:0-Erfolg über die U19 des FSV Frankfurt. Besonders beeindruckend: In diesem Spiel steuerte der Rechtsfuß sogar ein Tor bei.

Die Verletzung setzt den geplanten Durchbruch jedoch vorerst aus. Nach Angaben des BVB wird Riedl rund drei bis vier Monate fehlen. Damit könnte der Innenverteidiger frühestens Anfang nächsten Jahres zurückkehren. Eine lange Pause, die für das BVB-Talent große Herausforderungen mit sich bringt, gerade in einer so entscheidenden Phase seiner sportlichen Entwicklung.

Ungewisse Zukunft

Riedls Vertrag beim BVB läuft bis Sommer 2026. Doch kann er nach seiner Rehabilitation wieder an seine alte Form anknüpfen? Diese Frage beschäftigt sowohl den Verein als auch den Spieler selbst. Denn in jungen Jahren können solche Verletzungen den weiteren Karriereverlauf erheblich prägen. Es bleibt abzuwarten, ob Riedl sich durch starke Leistungen für einen neuen Vertrag empfehlen kann.

Der BVB wird alles tun, um den Defensivspieler auf dem Weg zurück auf den Platz bestmöglich zu unterstützen. Klub und Spieler hoffen auf eine schnelle und komplikationsfreie Genesung. Für die Dortmunder U19 ist der Ausfall allerdings eine empfindliche, sportliche Schwächung.