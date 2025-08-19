Kaum Zeit und Geld – BVB-Bosse stehen vor harter Arbeit

Der BVB strauchelt bei Transfers in diesem Sommer-Transferfenster. Während die Zeit drängt, fehlt es an hochkarätigen Neuzugängen. Bislang verpflichtete Dortmund nur Jobe Bellingham und Patrick Drewes.

Für kreative Mittelfeldspieler und torgefährliche Stars, die dringend benötigt werden, stehen laut „Bild“ beim BVB lediglich 30 Millionen Euro bereit. Welche Optionen hat der Verein also?

BVB mit Plan B bei Echeverri

Der BVB sucht einen Spielmacher und blickt auf Carney Chukuwuemeka von Chelsea. Jedoch stocken die Verhandlungen. Als Alternative steht Claudio Echeverri von Manchester City auf der Wunschliste. Dortmund möchte den argentinischen Techniker ausleihen und eine Kaufoption sichern, da der junge Spieler bei Pep Guardiola kaum Einsatzzeit erhält.

Auch Wunsch-Stürmer Fabio Silva beschäftigt Dortmund. Doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Wolverhampton fordert mehr Geld, da auch die AS Rom Interesse zeigt. Eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro scheint nicht mehr zu reichen.

Fortschritte bei Abgängen

Auf der Abgangsseite gibt es Fortschritt: Sebastien Haller und der BVB haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Der Klub spart dadurch Millionen an Gehalt, während Haller bei Utrecht neu durchstarten kann. Auch Giovanni Reyna möchte wechseln, bevorzugt zu Parma Calcio.

Doch die Vereine können sich nicht auf eine Ablöse einigen. Real Sociedad bleibt aufmerksam. Der Countdown läuft: In 15 Tagen schließt das Transfer-Fenster für den BVB. Klingt nach harter Arbeit für Ricken und Kehl.

