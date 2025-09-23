Letzte Chance im Winter: BVB-Star Brandt von Top-Klubs heiß umworben

Julian Brandts Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Aufgrund seiner Situation interessieren sich Klubs wie Newcastle United, Aston Villa und Tottenham Hotspur für den 29-Jährigen.

Brandt überzeugte beim BVB durch Vielseitigkeit und Erfahrung, seine aktuelle Vertragssituation macht ihn zudem vergleichsweise kostengünstig. In der Premier League ist er somit eine attraktive Option, wie das englische Fußballmagazin „Caughtoffside“ erichtet.

Ungewisse Zukunft beim BVB

Für den BVB stellt sich die Frage, ob Brandt im Januar verkauft wird oder im Sommer ablösefrei wechselt. Sein hoher Verdienst und wechselnde Leistungen belasten seine Position im Team. Unter Trainer Niko Kovac hat er seinen Stammplatz verloren. Geschäftsführer Lars Ricken sagte: „Wir schauen, wie die Saison verläuft. Ich kann mir auch eine Vertragsverlängerung vorstellen, wenn die Leistung stimmt.“

Brandt ist mit seiner Zeit beim BVB eng verbunden. Seit 2019 ist er Teil des Vereins, doch seine Rolle schwankt zunehmend. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein, ob er bleibt oder neue Wege geht. Ein Wechsel im Winter oder ein ablösefreier Abschied im Sommer bleibt möglich. Der BVB steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Brandts sportliche Perspektive

Eine Vertragsverlängerung hängt stark von Brandts Leistungen ab. Das Interesse von Premier-League-Klubs erhöht den Druck auf beide Seiten. Die nächsten Wochen sind auch für den BVB richtungsweisend.

Ein Abgang des dienstältesten Profis wäre sportlich und wirtschaftlich bedeutend. Brandt bleibt ein zentraler Punkt in den aktuellen Überlegungen des BVB, sowohl auf als auch neben dem Platz.

