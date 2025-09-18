Nur noch Zuschauer: Bald-BVB-Transfer erlebt bitteren Karriere-Knick

Die Sorgen um die BVB-Offensive werden täglich größer. Vor allem, weil geholte Neuzugänge in Verletzungssorgen ersticken. Fabio Silva braucht wohl noch mehrere Wochen bis zu seinem Debüt in Schwarzgelb und auch Carney Chukwuemeka reiste nicht verletzungsfrei von London ins Ruhrgebiet (mehr dazu hier). Ab kommender Saison darf man sich immerhin auf weitere Verstärkung freuen.

Der aktuell noch 17-jährige Justin Lerma wird ab Sommer 2026 für den BVB im Einsatz sein. Doch für den flexibel einsetzbaren Offensivspieler läuft es aktuell in seiner Heimat Ecuador gar nicht rund. Denn Lerma spielt in seinem Team Independiente del Valle keine echte Rolle mehr. Ist der anstehende Wechsel nach Dortmund schuld daran?

Bald-BVB-Transfer mit Top-Leistungen

Immerhin zeigte Lerma bislang für sämtliche Jugendmannschaften des Vereins herausragende Leistungen, kickte selbst in den Auswahlmannschaften Ecuadors und triumphierte zuletzt mit Independiente bei der Copa Mitad del Mundo, einer Art U18-Weltpokal (mehr Infos dazu hier). Doch nun folgt der Rückschlag im Verein und für sein Land.

Die ecuadorianische U20 verpasst die anstehende Weltmeisterschaft. Lerma muss also in seinem Jugendklub auf Einsätze und mit der Nationalmannschaft auf das größtmögliche Turnier verzichten. Gerade für die Entwicklung des Ausnahme-Talents ein heftiger Schlag. Schließlich fehlt dem 17-Jährigen aktuell eine Menge Spielzeit. Kann Lerma so zu dem Spieler reifen, mit dem sich der BVB erhofft zu verstärken?

Erfahrung durch Krise

Ja. Natürlich dürfte diese Phase die herausforderndste in Lermas Karriere sein, aber davon wird er im europäischen Top-Fußball im Zweifel noch mehrere erleben. Auch durch solche Rückschläge kann der junge Profi lernen, obwohl ihm ausreichende Spielzeit natürlich zu wünschen ist.

Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass sich der BVB ab kommenden Sommer auf ein echtes Top-Talent freuen darf. Gerade in Kombination mit der guten Entwicklungsarbeit, die in Dortmund bereits seit Jahren geleistet wird, darf der Transfer Lermas ins Ruhrgebiet mit Spannung erwartet werden.