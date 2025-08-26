BVB setzt sich durch: Chukwuemeka-Transfer endlich offiziell!

Verstärkung für den BVB-Kader wurde vehement gefordert. Jetzt ist sie da. Am Dienstag (26. August) stellt die Borussia offiziell Carney Chukwuemeka als Neuzugang vor. Das britische Top-Talent durfte bereits in der vergangenen Rückrunde als Leihspieler die frische Luft des Ruhrpotts schnuppern. Jetzt bindet der Verein den 21-Jährigen fest.

Und das nicht zu kurz. Chukwuemeka erhält beim einen Vertrag bis 2030. Die Vereinsbosse sehen in dem Briten definitiv das Potenzial, in Dortmund vom jungen Talent zum Weltklassespieler zu reifen – wie viele andere Talente vor ihm.

BVB findet endlich zweiten Neuzugang

Lange genug hatten die Fans von Borussia Dortmund auf diesen Moment warten müssen. Noch vor der Klub-WM hatte der Klub mit Jobe Bellingham bereits einen neuen Star vorgestellt. Dabei sollte es dann auch für sehr lange Zeit bleiben. Jetzt, weniger als eine Woche vor Ende des Transferfensters kommt mit Chukwuemeka der zweite Kracher dazu.

„Es war uns wichtig, im offensiven Mittelfeld noch einmal an Qualität und Kreativität zuzulegen“, beschreibt Geschäftsführer Lars Ricken die Gedanken hinter dem Transfer. Die Dafür nimmt Dortmund einiges an Geld in die Hand. Laut Berichten soll der BVB zwischen 20 und 23 Millionen Euro bezahlen.

Dortmund setzt große Hoffnungen in Chukwuemeka

Wie groß die Hoffnungen der Bosse in den neuen Spieler sind, macht auch Sebastian Kehl deutlich. „Er kann den Unterschied machen, indem er in engen Räumen immer wieder Lösungen findet, und verleiht uns im Mittelfeld ein zusätzliches fußballerisches Element, das uns sehr gut tut“, freut sich Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch er weiß, dass es insbesondere diese Fähigkeiten sind, die dem BVB zuletzt nahezu komplett fehlten.

Chukwuemeka stand bereits in der Rückrunde und während der Klub-WM bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag. Im Winter hatte man ihn als kurzfristige Verstärkung ausgeliehen. Allerdings hielten ihn gesundheitliche Probleme immer wieder zurück. Nach seinem festen Wechsel will er jetzt richtig durchstarten.