BVB verkündet Neuzugang: Geht der Transfer nach hinten los?

Der BVB schnürt den Doppelpack. Sonst Guirassys Aufgabe, jetzt gelingt Sebastian Kehl gleich ein doppelter Transfer-Coup. Neben Carney Chukwuemeka verstärkt auch Innenverteidiger Aaron Anselmino den Borussia-Kader. Während man den Offensivspieler bereits aus der vergangenen Rückrunde als Leihspieler in Dortmund kennt, ist Anselmino ein unbeschriebenes Blatt.

Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gerade einmal 2 Minuten Spielzeit konnte der 20-Jährige beim FC Chelsea sammeln. Doch die Not beim BVB in der Abwehrkette ist groß. Das zeigten nicht zuletzt die drei Gegentreffer im Ligaauftakt beim FC St. Pauli (3:3).

Wie ist Anselmino also einzuschätzen? Verzweiflungstransfer oder neue Hoffnung auf defensive Stabilität? Unsere Sportvolontäre Lorenzo Gammuto und Moritz Koch stellen sich der Frage – in einem Pro- und Contra-Kommentar.

Pro: Anselmino ist der Richtige für den BVB (von Moritz Koch)

Der BVB braucht eine Lösung in der Innenverteidigung – eine kurzfristige, unkomplizierte. Denn mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle befinden sich die beiden IV-Partner für Waldemar Anton ja im Kader, auch wenn sie in den kommenden Monaten nicht einsatzbereit sein werden. Eine feste Neuverpflichtung wäre also kaum sinnvoll gewesen. Auch wenn Anselmino aus einer schwierigen Phase kommt, das Talent zum Top-Profi besitzt der junge Argentinier.

Anselmino genoss die Ausbildung bei den Boca Juniors. Chelsea blätterte vergangenen Sommer noch 16,5 Millionen Euro für den damals 19-Jährigen hin. Seine geringe Einsatzzeit für die „Blues“ täuscht. Die Hinrunde absolvierte Anselmino als Leihspieler für Boca mit regelmäßigen Einsätzen. In der Rückrunde bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. Doch bereits vor der Klub-WM meldete sich das Innenverteidiger-Talent wieder fit.

Natürlich ist seine Verpflichtung mit gewissen Risiken verbunden, aber der BVB kann es sich finanziell nicht erlauben, teure Neueinkäufe zu verpflichten – gerade auf einer gut besetzten Position. In diesem Fall erscheint es sinnvoll, jungen Talenten Spielzeit zu gewähren. Anselmino wird sich auch auf der europäischen Bühne behaupten wollen und erhält beim BVB die Chance, eine klaffende Lücke zu stopfen. Denn dass neben Anton in der Innenverteidigung nachgerüstet werden muss, dürfte nach den ersten beiden Pflichtspielen jedem bewusst sein. Kehl wählt hierfür eine mutige, aber eine richtige Wahl.

Contra: Anselmino wird nicht helfen (von Lorenzo Gammuto)

Der BVB ist in Not. Und Kehl hat einen Paniktransfer getätigt, der ihm in den Schoß gefallen ist. Wegen der Verhandlungen über Carney Chukwuemeka war man ohnehin in Verhandlungen mit Chelsea London. In diesen dürfte letztlich auch der Name Anselminos gefallen sein. Dieser ist zweifellos talentiert – und der BVB hat die Gelegenheit genutzt, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Schließlich hat Niko Kovac einen großen Engpass in der Defensive, der äußerst ernst genommen werden muss. Doch anstatt einen Gelegenheits-Transfer zu tätigen, hätte der BVB in tiefere Verhandlungen gehen müssen, um einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Der BVB hätte jemanden gebraucht, der sofort funktioniert. Jemanden, der die Lücke bis allen voran der Rückkehr von Schlotterbeck schließen kann. Kein Experiment, nicht jemand, der bislang nur außerhalb Europas gespielt hat.

Der BVB hat das erste Spiel bereits nur unentschieden gespielt und in das zweite Saisonspiel gegen Union Berlin geht man nächste Woche mit nur einem (!) gelernten Innenverteidiger, Waldemar Anton. Anselmino muss jetzt sofort funktionieren. Kann man das aber erwarten? Nein. Wie auch? Von einem erfahrenen Spieler mit Bundesligaerfahrung, der nicht viel hätte kosten müssen, aber schon. Stichwort: Ko Itakura. Anselmino wird jetzt ein paar Spiele ins kalte Wasser geschmissen und nächstes Jahr dann, ohne viel Mehrwert für keine Seite, zurück nach Chelsea geschickt – schließlich gibt es ja nicht mal eine Kaufoption. Anselminos Talent bleibt unbestritten, doch ob der BVB jetzt genau ihn braucht, ist fraglich.