Nächste Transferschlappe für den BVB! Konkurrenz sticht Schwarz-Gelb aus

Was kommt denn noch? Schon vor Bundesligastart muss sich der BVB ernsthafte Sorgen um seine Kaderbreite machen. Zuletzt bemühten sich die Verantwortlichen daher dringend um Neuzugänge – unter anderem auch um Claudio Echeverri von Manchester City. Doch daraus wird wohl nichts.

Ausgerechnet die direkte Bundesliga-Konkurrenz aus Leverkusen sorgt für die nächste Transferschlappe beim BVB. „Sky“-Informationen zufolge steht ein Deal zwischen Bayer, City und Echeverri kurz bevor. Reporter Patrick Berger spricht davon, dass „der Argentinier auf grünes Licht wartet, um nach Deutschland zu fliegen“.

BVB: Echeverri auf Leihbasis nach Leverkusen

Bei dem Deal handle es sich um eine einfache Leihe ohne zusätzliche Kaufoption. Zwischen Bayer und City gibt es bereits eine Einigung, sodass aktuell laut „Sky“ nur noch Details verhandelt werden und Echeverri schon bald zum Medizincheck in Leverkusen erwartet wird. Und der BVB?

Der verpasst einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler. Echeverri kann als klassischer Zehner oder auf den Flügelpositionen agieren und hätte der Dortmunder Offensive so neue Optionen geben können. Das fällt nun flach und Sebastian Kehl muss weiter auf dem Transfermarkt nach Alternativen suchen. Obwohl der Schuh aktuell eher woanders drückt.

Verletzungen der Defensive

Mit Yan Couto musste am Montagabend der nächste BVB-Profi verletzt vom Spielfeld getragen werden (mehr dazu hier), während Julian Ryerson das gesamte Spiel mit Wadenproblemen aussetzen musste. Nach den Ausfällen von Süle, Can und Schlotterbeck bieten sich Niko Kovac kaum noch Optionen für die Dreier- beziehungsweise Fünferkette.

So mangelt es beim BVB defensiv wie offensiv an der Kadertiefe. Wie abhängig die Mannschaft von Serhou Guirassy ist, zeigte zuletzt das Pokalspiel an der Essener Hafenstraße. Gerade jetzt hätten die Dortmunder eine Erfolgsmeldung deutlich besser gebrauchen können als die nächste Transferschlappe.