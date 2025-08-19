BVB-Transfer steht kurz bevor – jetzt geht alles wohl ganz schnell

Der BVB-Kader schrumpft aktuell bedenklich. Auf der einen Seite stehen Verletzungen, die den Schwarzgelben schon vor dem eigentlichen Bundesligastart extrem zu schaffen machen. Auf der anderen Seite konnten sich die Borussen in diesem Sommer erst mit zwei Neuzugängen (Jobe Bellingham/Patrick Drewes) verstärken. Jetzt droht sogar ein weiterer Abgang.

Denn laut dem Transferexperten Fabrizio Romano will Parma Calcio Giovanni Reyna „so schnell wie möglich“ verpflichten. Dafür befindet sich der italienische Erstligist bereits in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit dem BVB und dem offensiven Mittelfeldspieler. Laut Romano „rückt die Entscheidung näher“. Doch kann man sich in Dortmund einen weiteren Abgang leisten?

BVB in Personalsorgen nach DFB-Pokal

Auch wenn sich die größten Personalsorgen auf die Abwehrkette beziehen, ist der BVB-Kader, spätestens nach dem Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen (1:0) nur unter großen Kaderumstellungen noch wettbewerbsfähig. Vor dem Bundesliga-Auftakt beim FC St. Pauli muss Trainer Niko Kovac also zwangsläufig experimentieren. Wie genau das aussehen wird?

+++Kaum Zeit und Geld für BVB-Bosse+++

Darüber dürfte bis zum Samstag noch reichlich spekuliert werden. Fest steht: Die geringe Breite des Dortmunder Kaders ist bereits jetzt ein Problem. Zu einem Zeitpunkt in der Saison, an dem man in der Regel mit voller Mannschaftsstärke rechnet. Und doch könnte ein möglicher Reyna-Abgang positive Wirkung auf den BVB haben.

Verkauf für Transferbudget

Das Transferbudget für Sebastian Kehl soll trotz Klub-WM und bisheriger Transfereinnahmen nicht sonderlich hoch sein. Ein Verkauf des US-Amerikaners könnte zumindest etwas mehr Geld in die BVB-Kassen spülen und so für zusätzlichen Handlungsspielraum in Transferverhandlungen sorgen.

Mehr aktuelle News:

In jedem Fall müssen sich Kehl und Kovac Lösungen für die Kaderprobleme beim BVB einfallen lassen. Denn mit den starken Bemühungen von Parma könnte der Transfer von Reyna schnell über die Bühne gehen und so müssten die Dortmunder auf einen weiteren Spieler verzichten.