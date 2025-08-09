Schreckmoment im Trainingslager: Das kann der BVB gar nicht gebrauchen

Hochphase der Saisonvorbereitung beim BVB: Öffentliches Training in Saalfelden am Freitagnachmittag (8. August) bei bestem Wetter und vor zahlreichen schwarzgelben Anhängern. Doch allen Angereisten bot sich ein äußerst beunruhigender Anblick auf dem Trainingsplatz.

Denn Ramy Bensebaini musste die Trainingseinheit vorzeitig abbrechen. Der Linksverteidiger absolvierte lediglich das Aufwärmprogramm zusammen mit der Mannschaft. Denn der Linksverteidiger litt in seiner Zeit beim BVB bereits unter mehreren Verletzungen. Doch Niko Kovac kann direkt einlenken.

BVB: Bensebaini und Kabar mit Zusammenstoß

Laut dem BVB-Coach sei Bensebaini am Donnerstag mit Almugera Kabar zusammengeprallt. Bei dieser Aktion hätten sich beide Spieler „ein bisschen wehgetan“. Doch Auswirkungen auf das Testspiel gegen Juventus Turin bei der großen Dortmunder Saisoneröffnung am Sonntag (17.30 Uhr) befürchtet der Trainer nicht.

„Das wird am Wochenende sicher wieder gehen“, betont Kovac nach dem öffentlichen Training am Freitag. Der Trainingsabbruch kann also eher als Belastungssteuerung gesehen werden. Kein Wunder nach der hohen Intensität im Trainingslager, bei dem die BVB-Profis gemeinsam mit den Fans einen gebührenden Abschluss lieferten.

Autogramme und Selfies

Nach dem öffentlichen Training am Freitag nahmen sich die Stars viel Zeit für ihre Anhänger. Schrieben Autogramme, lächelten auf unzähligen Fotos und sorgten damit für gute Stimmung im BVB-Fanlager. Am Samstag geht es für die Mannschaft zurück nach Dortmund und dann stehen direkt die ersten Härtetests an.

Mit Juventus Turin kommt eine europäische Spitzenmannschaft nach Dortmund. Nur rund eine Woche später muss der BVB bei Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal ran (18. August, 20.45 Uhr). Es wird sich zeigen, ob Bensebaini in beiden Spielen wieder fit sein wird.