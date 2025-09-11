Meilenstein für Führungsspieler: BVB-Bilder lassen Fan-Herzen höherschlagen

In Heidenheim sollen beziehungsweise müssen die nächsten drei Punkte für den BVB her. Dafür befindet sich das gesamte Team nach der Länderspielpause wieder im gemeinsamen Training. Und während die Dortmunder Offensive mit sechs Toren in zwei Bundesligaspielen sehr gefestigt wirkt, blicken Fans auf das große Sorgenkind im Kader: die Abwehrkette.

In der Innenverteidigung werden Emre Can, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck in Heidenheim weiter verletzt fehlen. Doch bei Letzterem vermeldet der BVB inzwischen einen wichtigen Meilenstein. Der deutsche Nationalspieler kehrte am Mittwoch (10. September) wieder ins Mannschaftstraining zurück. Entsprechende Bilder veröffentlichte der Verein auf X (ehemals Twitter).

Schlotterbeck wieder im BVB-Training

Fünf Monate nach seinem Meniskusriss kann die Rückkehr des Abwehrchefs bei der Borussia nicht früh genug kommen. Aktuelle Rückstände in der Dortmunder Defensive lassen sich nicht von der Hand weisen. Neben Waldemar Anton braucht es einen zweiten Anker in Niko Kovacs Dreierkette.

+++Marco Reus schlägt neues Kapitel auf+++

Die Integration ins Mannschaftstraining bildet hierfür den nächsten wichtigen Schritt. Bislang stand der 25-Jährige nur in individuellen Einheiten auf dem Trainingsplatz. Die Bilder auf X dürften den BVB-Anhängern Hoffnung geben, dass ein Comeback des Leistungsträgers nicht mehr allzu weit entfernt scheint.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keine Alternativen zu Schlottterbeck

Bis dahin muss sich der BVB weiter mit Übergangslösungen behelfen. Gefestigt scheint dabei noch keine Spieler-Kombination neben Anton in der Dreierkette. Ein Zustand, mit dem der BVB in dieser Saison langfristig nicht konkurrenzfähig sein könnte.

Aktuelle BVB-News:

Es bedarf erfahrener Spieler in der Defensive. Da beim BVB aktuell völlige Ungewissheit über die Rückkehr von Kapitän Can herrscht (mehr dazu hier) und auch Süle noch Regenerationszeit benötigen wird, erscheint ein zeitnahes Schlotter(come)beck essenziell für den Saisonerfolg beim BVB.