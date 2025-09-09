Rückkehr von Ex-BVB-Coach Nuri Sahin nimmt Formen an! Trainer-Hammer bald perfekt?

Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin verhandelt mit Basaksehir FK über ein mögliches Engagement als Trainer. Türkische Medien berichten, dass Sahin zu den drei bevorzugten Kandidaten gehört.

Neben dem Ex-BVB-Coach wurde auch Erol Bulut als möglicher Nachfolger genannt. Eine Entscheidung will der türkische Erstligist zeitnah bekanntgeben.

Sahin und seine aktuelle Situation beim BVB

Am Montagmorgen (08. September) verkündete Basaksehir, nach dem Scheitern in der Conference-League-Qualifikation, die einvernehmliche Trennung von Trainer Cagdas Atan. Der 45-Jährige war seit September 2023 im Amt.

Basaksehir startete, neben dem Conference-League-Aus, auch schwach in die neue Süper-Lig-Saison. Nuri Sahin würde nach seinem Aus bei Borussia Dortmund eine Rückkehr in die Süper Lig erwägen.

Şahins Zeit beim BVB und Ausblick

Der BVB löste Sahins Vertrag, der ursprünglich bis 2027 lief, im Sommer auf. Eine „Feuerklausel“ ermöglichte dies und Sahin erhielt laut „Bild„-Informationen eine Abfindung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Der ehemalige Antalyaspor-Trainer möchte nun in der Türkei neue Herausforderungen annehmen.

Die BVB-Vergangenheit spielt eine wichtige Rolle in der Trainerkarriere von Sahin. Eine Rückkehr in die Süper Lig könnte seine Entwicklung als Trainer prägen. Die Gespräche mit Basaksehir könnten bald zu einem neuen Kapitel führen.

