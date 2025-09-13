Neuer Job für Sahin! Verein macht Verpflichtung von Ex-BVB-Coach offiziell

Nuri Sahin gilt beim BVB als absolutes Urgestein. Als Spieler prägte er eine der erfolgreichsten Zeiten in Dortmund entscheidend mit. Seine Traineramtszeit bei der Borussia konnte leider nicht an diese Erfolge anknüpfen. Vielleicht auch deshalb blieb der 37-Jährige bislang ohne neue Anstellung.

Das ist jetzt vorbei! Basaksehir Istanbul verpflichtet Nuri Sahin für die laufende Saison. Das gab der türkische Erstligist am Samstagmorgen (13. September) offiziell über die Plattform X (ehemals Twitter) bekannt. Vorgestellt werden soll der Ex-BVB-Coach am Montag (15. September). Es ist bereits die zweite Trainerstation in Sahins Heimat.

Erst Antalyaspor dann BVB



Bevor er 2024 zunächst die Stelle als Co-Trainer hinter Edin Terzic in Dortmund antrat, coachte Sahin ebenfalls in der Süper Lig bei Antalyaspor. Die ersten Schritte nach seiner beeindruckenden Spielerkarriere. Doch enttäuschenderweise reichte die Erfahrung noch nicht für die große Herausforderung beim BVB.

Gerade einmal nach einem halben Jahr entließ der Verein Sahin aufgrund des ausbleibenden Erfolgs in der Bundesliga. Niko Kovac folgte und sorgte für eine merkliche Leistungssteigerung. Nun übernimmt Sahin Basaksehir nach schwachem Saisonstart.

Schwacher Start für Basaksehir

Das Team aus Istanbul kam in den ersten beiden Spieltagen der Süper Lig nur auf zwei Punkte und verpasste die Qualifikation für die Conference League. Infolgedessen stellte der Verein Trainer Cagdas Atan am Montag ( 8. September) frei. Sahin wird sicherlich kein leichter Start bevorstehen.

Die hohen Ansprüche und der Leistungsdruck dürften in Istanbul ebenso gelten wie beim BVB – nur nicht unbedingt in den gleichen Dimensionen. Vielleicht ist es für Sahin also genau richtig, in seiner Heimat Erfahrungen zu sammeln und so den nächsten Karriereschritt zu gehen.