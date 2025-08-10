BVB – Juventus mit üblen Folgen – Albtraum für Kovac

Bei BVB – Juventus setzt Trainer Niko Kovac voll auf seine Stammspieler. Der Dortmunder Coach erkennt die Ernsthaftigkeit des letzten Testspiels, bevor die Saison mit DFB-Pokal und Bundesligastart richtig Fahrt aufnimmt. Genau das soll ihm nun zum Verhängnis werden.

Neben dem letzten Test für die Mannschaft soll das Duell zwischen BVB und Juventus Turin auch das Abschiedsspiel für Vereinslegende Mats Hummels sein. In der 19. Spielminute verlässt Hummels als Kapitän zum letzten Mal den Platz des Westfalenstadions. Und übergibt die Binde an Niklas Süle, der das Feld für den Fußball-Rentner betritt. Ein Wechsel mit Folgen.

BVB – Juventus: Süle verletzt runter

Bereits in den letzten Minuten der ersten Halbzeit verletzt sich Süle ohne gegnerische Einwirkung im eigenen Sechzehner. Schmerzverzerrt hält sich der Dortmunder Kapitän den rechten Fuß. Zwar kann er aus eigener Kraft aufstehen, doch mehr geht nicht.

Süle muss gestützt werden und kann nur unter Begleitung die Katakomben des Stadions erreichen. Für Spieler, Mannschaft und Trainer ein bitterer Rückschlag – gerade auf der Position des Innenverteidigers.

+++Offiziell: BVB verkündet Vertragsverlängerung++

Dort fehlen Kovac aktuell noch Nico Schlotterbeck (Wadenbeinbruch) und Emre Can (Adduktorenbeschwerden). Auch wenn BVB-Fans bei Kapitän Can mit einer zeitnahen Rückkehr rechnen dürfen, fällt Schlotterbeck noch langfristig aus. Süle ist damit eigentlich unverzichtbar für die anstehenden Pflichtspiele.

„Darf nicht wahr sein“

Dementsprechend groß fällt auch der Schock im Westfalenstadion aus, als Süle den Platz verlassen muss. Der BVB titelt selbst auf X (ehemals Twitter) „Darf nicht wahr sein“. Diese Wendung in einem Testspiel kann in Dortmund niemand gebrauchen.

Mehr BVB-News:

Noch gibt es keine Informationen über die Art und Schwere der Verletzung des Innenverteidigers. Ein langfristiger Ausfall wäre die schlimmstmögliche Folge aus dem BVB-Testspiel gegen Juventus Turin. Für Süle ist das Gegenteil zu hoffen.