Süle-Diagnose ist da – BVB-Situation verschärft sich dramatisch

Es war die Schrecksekunde beim BVB-Spiel gegen Juventus Turin. Ende der ersten Halbzeit sackte Niklas Süle ohne gegnerische Einwirkung auf dem Platz zusammen und blieb schmerzverzerrt liegen. Nur gestützt konnte er die Katakomben des Westfalenstadions erreichen.

Jetzt herrscht für den BVB die bittere Gewissheit. Süle hat sich einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. Das gab der Verein am Montag (11. August) offiziell bekannt. Die Ausfallzeit für den Innenverteidiger wird wohl zwei Monate betragen und wirft jede Menge Kaderfragen in Dortmund auf.

Defensive leidet unter Verletzungen

In erster Linie ist Süle natürlich eine rasche Genesung zu wünschen. In Dortmund befindet man sich währenddessen allerdings schon vor Saisonbeginn in einer echten Not-Situation. Denn aktuell fehlen auf der Position des Innenverteidigers bereits Nico Schlotterbeck (Wadenbeinbruch) und Emre Can (Adduktorenbeschwerden).

Niko Kovac wird mit Süle und Schlotterbeck also die nächsten zwei Monate auf zwei gesetzte Stammspieler in der Abwehrkette verzichten müssen. Bei Can hofft der Klub auf eine zeitigere Rückkehr. Setzt Kovac nun auf junge Akteure auf einer ganz zentralen Position, rotiert er durch oder müssen die BVB-Verantwortlichen im Eilverfahren auf dem Transfermarkt tätig werden?

Transfer-Umdenken beim BVB nötig?

Die letzten Transferziele der Borussia priorisierten klar die Offensive. Es dürfte also nicht leicht werden, einen kurzfristigen Ersatz für Süle zu finden, dessen bittere Verletzung den Verein bereits vor der Saison vor enorme Probleme stellt.

Wie Kovac und Kehl diese zu lösen beabsichtigen, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es besteht reichlich Handlungsbedarf in der BVB-Defensive. Denn im Test gegen Juve strahlte die Mannschaft in den entscheidenden Situationen alles andere als defensive Stabilität aus.