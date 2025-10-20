Wirbel um BVB-Star Schlotterbeck hält an: Jetzt äußert sich auch Watzke

Borussia Dortmund wünscht sich eines: Nico Schlotterbeck langfristig an den Verein binden. Der Innenverteidiger steht zwar noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag, doch die Vereinsführung möchte mehr. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft auf eine baldige Verlängerung. „Ich wäre sehr froh, wenn er verlängern würde“, so Watzke bei „Sky“.

Um Schlotterbeck zu überzeugen, setzt der BVB-Boss auf persönliche Gespräche. Der 66-Jährige hat den Nationalspieler erst kürzlich bei einem Aufenthalt der deutschen Mannschaft in Nordirland kontaktiert. Dort sprach Watzke über mögliche Perspektiven in Dortmund. Dabei ging es auch um den Vergleich mit einer BVB-Legende: Mats Hummels, der sich beim Verein zum Weltstar entwickelte.

BVB wählt persönliche Taktik

Hummels ist eines der größten Aushängeschilder in der Geschichte der Schwarz-Gelben. Seine beeindruckende Laufbahn soll Schlotterbeck als Inspiration dienen: „Ich habe ihm natürlich auch gesagt, was es bedeutet, bei Borussia Dortmund wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden“, verriet Watzke. Mit diesem Argument hofft die Vereinsführung, den 25-Jährigen langfristig zu halten.

Sogar Hummels selbst hält große Stücke auf Schlotterbeck. Beim Abschiedsspiel des Weltmeisters von 2014 gegen Juventus Turin äußerte er eine bemerkenswerte Frage: „Wo ist Platz für Schlotti?“ Dieses Lob zeigt die Wertschätzung von Hummels, der seinem früheren Nebenmann eine ähnlich große Karriere beim BVB zutraut.

„Das ist seine Entscheidung“

Ob Nico Schlotterbeck die Signale der Vereinsführung und die Schulterklopfer von BVB-Legende Hummels als Motivation sieht, muss sich noch zeigen. Die Vertragsfrage ist nicht geklärt, doch laut Berichten soll es bereits eine Tendenz geben. Die endgültige Entscheidung hängt aber allein vom Spieler ab. „Das ist seine Entscheidung“, betonte der BVB-Geschäftsführer.

Mit Watzkes intensivem Werben und Schlotterbecks unbestreitbarem Talent könnte ein erfolgreicher Abschluss durchaus bevorstehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die schwarz-gelbe Liebeserklärung reicht. Klar ist: Beim BVB würde man sich über die langfristige Treue des Nationalspielers sehr freuen.