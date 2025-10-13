BVB in Alarmbereitschaft! Top-Klub führt Gespräche mit Schlotterbeck

Besser als nach München, oder? Um BVB-Schlüsselspieler Nico Schlotterbeck ranken sich bereits kurz nach seiner Rückkehr zahlreiche Wechselgerüchte. Grund dafür dürfte in erster Linie die ausbleibende Vertragsverlängerung in Dortmund sein. Doch wohin könnte es gehen?

Übereinstimmende Medienberichte brachten zuletzt die Bayern und auch Real Madrid ins Spiel. Wie realistisch diese Option erscheinen, dürften die kommenden Wochen oder sogar eher Monate zeigen. Immerhin gab Schlotterbeck zuletzt selbst an, dass er keine zeitnahe Vertragsverlängerung mit dem BVB anstrebe. Währenddessen führt wohl auch der FC Liverpool Gespräche mit dem Dortmunder Abwehrchef.

Schlotterbeck: BVB oder Liverpool?

Das berichtet „DaveOCKOP“, eine auf den FC Liverpool fokussierte Nachrichten-Website. Noch seien die Gespräche in einem frühen Stadium und man habe bei den „Reds“ mehrere potenzielle Kandidaten für die Position des Innenverteidigers auf dem Schirm. Sollte das Thema also in Dortmund für Beunruhigung sorgen?

Erstmal besitzt Schlotterbeck noch einen laufenden Vertrag bis zum Sommer 2027. Natürlich schwebt ein möglicher ablösefreier Abgang ab kommender Saison über dem BVB-Innenverteidiger. Doch es bleibt genug Zeit für Verhandlungen.

Aussichtsreiche Verhandlungsposition

So ist auch Schlotterbecks Aussage, er wolle sich in den Verhandlungen mit Sebastian Kehl Zeit lassen, nicht als Verhandlungstaktik oder sogar Absage an den BVB zu deuten. Auch wenn sich der Abwehrchef seiner aussichtsreichen Verhandlungsposition bewusst sein dürfte.

Das bereits internationale Interesse, auch aus Liverpool, wird diese nur weiter befeuern. Wenn der BVB seinen Leistungsträger halten will, dürfte das nur zu kostspieligen Konditionen der Fall sein. Dem wird sich Schlotterbeck, ebenso wie Kehl, bewusst sein.