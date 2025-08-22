BVB-Hammer um Präsident Lunow! Die Reaktion der Fans spricht eine deutliche Sprache

Dr. Reinhold Lunow gegen Hans-Joachim Watzke – dieses Duell um die BVB-Präsidentschaft stand lange im Raum und ist umso schneller wieder vom Tisch. Der jetzige Amtsinhaber Lunow wird nicht erneut um das Amt des Dortmunder Präsidenten kandidieren – zum großen Bedauern vieler schwarz-gelber Anhänger.

Am Freitagmorgen (22. August) verkündete Lunow über seinen X-Account, dass er sein Präsidentenamt im November weitergeben werde. Große Zustimmung erhält er dafür nicht, obwohl die BVB-Fans ihrem Präsidenten (seit November 2022) weiterhin sehr wohlgesonnen gegenüberstehen.

BVB-Fans: „Danke für Ihren Einsatz, Herr Lunow“

„Danke, dass Sie nie den BVB-Grundwertekodex vernachlässigt haben“, „Aus menschlicher Sicht, hätte ich Sie gern weiterhin im Amt gesehen“ oder einfach nur „Danke für Ihren Einsatz, Herr Lunow“. Die Aufzählung an Kommentaren voll des Danks und der Wertschätzung ließe sich beliebig fortführen und zeigt, welchen Stellenwert Lunow für Verein und Fans hatte und immer noch hat. Schließlich findet sich eine solche Sympathie nur äußerst selten in Kommentarspalten der sozialen Medien.

Lunow selbst sieht die Zukunft des Vereins dabei in guten Händen. Eine laut eigenen Angaben wohlüberlegte Einschätzung, die es dem BVB-Präsidenten ermöglicht, „die Amtsgeschäfte guten Gewissens zu übergeben“ (mehr dazu hier). Und wie gehts jetzt weiter auf der wichtigen Führungsposition bei Borussia Dortmund?

Lunow bringt Ruhe für den BVB

Ruhig. Ohne Machtkampf. Watzke wird übernehmen. Lunow würdig abtreten und damit dem BVB einen großen Gefallen tun – unabhängig von der Wertschätzung der Fans ihm gegenüber. Denn auch die erkennen, „dass sie uns damit ein großes Theater erspart haben“. Interne Machtkämpfe gab es in der jüngsten Vergangenheit wahrlich genug in Dortmund.

So ist die Frage um die BVB-Präsidentschaft bereits vor Bundesligastart geklärt und der gesamte Verein, Mannschaft, Trainer und Führung, kann sich auf die schwierigen Aufgaben des fußballerischen Tagesgeschäfts konzentrieren. Ein feiner Schachzug von Lunow, dem ihn auch die schwarz-gelben Fans sehr hoch anrechnen.