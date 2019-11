Borussia Dortmund – Paderborn im Live-Ticker: Findet der BVB zurück in die Erfolgsspur?

Dortmund. Am Freitagabend eröffnen Borussia Dortmund und Paderborn den 12. Bundesliga-Spieltag.

In der Partie zwischen Dortmund und Paderborn sind die Rollen klar verteilt. Der BVB geht gegen den SCP als Favorit in die Partie.

BVB Dortmund – Paderborn im Live-Ticker

Findet der BVB nach der 0:4-Schmach bei den Bayern zurück in die Erfolgsspur? Oder gibt es für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre den nächsten Dämpfer?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Paderborn im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Paderborn -:- (-:-)

Tore:

----------------

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz – Weigl, Witsel – Sancho, Reus, Brandt – Alcacer

Paderborn: Zingerle – Jans, Kilian, Schonlau, Collins – Gjasula – Sabiri, Vasiliadis – Pröger, Holtmann – Michel

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 22.11.2019, 20.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: Christian Dingert

----------------

15.09 Uhr: Erst drei Mal trafen Borussia Dortmund und der SC Paderborn in Pflichtspielen aufeinander. In der Bundesliga-Saison 2014/15 trennten die Teams sich im Hinspiel 2:2, das Rückspiel gewann der BVB 3:0. In der darauffolgenden Saison fegte die Borussia die Ostwestfalen dann in der 2. Runde des DFB-Pokal mit 7:1 vom Feld.

13.24 Uhr: Sowohl der BVB als auch Paderborn kassierten am vergangenen Spieltag jeweils eine empfindliche Niederlage. Dortmund ging bei den Bayern mit 0:4 baden. Paderborn verlor gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Augsburg mit 0:1.

10.54 Uhr: Die Ausgangslage ist klar. Der BVB geht morgen als unumstrittener Favorit ins Spiel – auch wenn bei Borussia Dortmund in dieser Saison noch längst nicht alles rund läuft. Mit 19 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auf Platz 6, der SC Paderborn ist mit gerade mal vier Zählern Tabellenschlusslicht.

Donnerstag, 21. November, 8.39 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.