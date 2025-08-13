Jubel bei Ex-BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: Jetzt fehlt nur noch ein Schritt

Er sollte das größte BVB-Juwel der jüngeren Vereinsgeschichte werden. Doch die Zeit von Youssoufa Moukoko in Dortmund endete in diesem Sommer. Den jungen Stürmer zog es notgedrungen zum FC Kopenhagen, denn bei der Borussia sah man für den Youngster keine Chance mehr. Doch wie läuft es bei seinem neuen Klub?

Durchwachsen. Dabei muss man zwischen dem individuellen Start des BVB-Talents und dem allgemeinen Saisonauftakt des Vereins unterscheiden. Während Moukoko zuletzt eine Oberschenkelzerrung plagte, kann Kopenhagen einen wichtigen Erfolg für die kommende Saison feiern.

BVB-Talent kurz vor CL-Quali

Die Dänen gewannen die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Malmö FF souverän. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel sorgte ein 5:0-Erfolg im zweiten Aufeinandertreffen für Klarheit. Und auch Moukoko kann im Rückspiel positive Neuigkeiten vermelden.

+++BVB-Verletzungssorgen: Kovac vor harter Entscheidung+++

Während Kopenhagen das Hinspiel noch ohne ihr Sturm-Talent absolvieren musste, konnte Moukoko im Rückspiel wieder ins Spielgeschehen eingreifen. In der 71. Spielminute erfolgte seine Einwechslung. Allerdings führten die Dänen zu diesem Zeitpunkt bereits komfortabel mit fünf Toren Vorsprung. Doch noch ist man nicht am Ziel der Qualifikation.

Kopenhagen nun gegen Basel gefordert

Am Dienstag (19. August) muss Kopenhagen gegen den FC Basel in der finalen CL-Qualifikationsrunde ran. Das Duell dürfte für Kopenhagen und Moukoko ein echter Härtetest werden – auch wenn man gut in die Saison starten konnte. In der dänischen Liga stehen nach vier Spielen drei Siege zu Buche.

Mehr BVB-News:

Immerhin eine Vorlage konnte Moukoko hier bereits beisteuern. Für das ehemalige BVB-Talent wartet in Liga und möglicherweise auch in der Champions League eine spannende Saison. Dafür muss sich Kopenhagen allerdings erst den letzten Schritt der Qualifikation packen.