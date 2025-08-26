Offiziell! Kovac erhält neuen Vertrag beim BVB

In der vergangenen Saison zog er den BVB nach miserabler Hinrunde aus dem Dreck. Am Ende stand für die Borussia unter Niko Kovac die so wichtige Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga fest. Seine erfolgreiche Arbeit in Dortmund wird nun belohnt.

Wie der BVB am Dienstag (26. August) offiziell bekanntgab, verlängert der Verein mit Cheftrainer Kovac bis 2027. Für Sportdirektor Sebastian Kehl „eine wichtige Klarheit“. So kann sich die gesamte Borussia vollumfänglich auf die anstehende Saison konzentrieren. Auch die wird volle Hingabe von Kovac fordern.

BVB: Kovac vor Herausforderungen

Schließlich befindet sich der BVB vor etlichen Herausforderungen. Die Verletztenmisere, gerade in der Innenverteidigung, die Abhängigkeit von Serhou Guirassy im Sturm und ein insgesamt sehr dünn besetzter Kader. Kovac muss das absolute Maximum aus seinen Spielern herausholen. In der Dortmunder Führungsetage ist man optimistisch, dafür genau den richtigen Trainer gefunden zu haben.

„Wir streben nach dem maximalen Erfolg und wollen mit Überzeugung, Intensität und Leidenschaft in jedes Spiel gehen. Diese Werte fordert Niko mit seinem Team Tag für Tag ein“, betont Kehl. So soll der „erfolgreiche Weg des Schlussspurts der vergangenen Saison fortgesetzt werden“. Auch Kovac spricht von einem „nachhaltig erfolgreichen“ Konzept bei der Borussia.

„Ehrliche Arbeit, klare Entscheidungen und große Freude“

Von diesem sei er vollumfänglich überzeugt. Die entscheidende Kombination dabei: „Ehrliche Arbeit, klare Entscheidungen und große Freude“. So wolle man gemeinsam, „dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet“. Ein Blick voller Tatendrang in die Zukunft, der allerdings vorher nach konkreten Lösungen verlangt.

Die angesprochenen Kaderprobleme werden sich auch auf den spielerischen Alltag auswirken – exemplarisch bereits beim Auswärtsspiel auf St. Pauli (3:3) zu beobachten. So wartet auf Kovac beim BVB bis 2027 erstmal eine Menge harter Arbeit – und auf seine Spieler sicherlich auch.