Auf Augenhöhe mit Superstar?! Kovac mit irrem Lob für BVB-Profi

Die Stimmung ist gut beim BVB – zumindest bei Niko Kovac. So spart der Dortmunder Cheftrainer nicht mit Lob für seine Mannschaft und hebt dabei einen speziellen Akteur besonders hervor.

„Daniel Düsentrieb – kennt ihr alle noch, ne?“, scherzt der BVB-Coach, als er auf einer Pressekonferenz auf seinen linken Außenverteidiger angesprochen wird. In der Tat ist das Lauf- und Arbeitspensum von Daniel Svensson bemerkenswert. Ein Spieler ganz nach der Vorstellung Kovacs. So überrascht das Lob weniger, dessen Ausmaße allerdings schon.

„Jeden dritten Tag 13 Kilometer laufen“

In jedem BVB-Pflichtspiel in dieser Saison absolvierte Svensson die vollen 90 Minuten. Dabei „macht es ihm nichts aus, jeden dritten Tag 13 Kilometer zu laufen“, schwärmt Kovac, der immer wieder die Bedeutung dieser Laufbereitschaft für sein Spiel betont. Dabei zieht der Dortmunder Coach den Vergleich zu Bayerns Profi Joshua Kimmich.

Zwar betont Kovac den Positionsunterschied der beiden Spieler, trotzdem zeigen beide, „dass sie unermüdlich sind beziehungsweise marschieren ohne Ende.“ Ein auf dieser Ebene durchaus legitimer Vergleich, der trotzdem seltsam erscheint. Schließlich teilen die beiden Spieler ansonsten wenig Gemeinsamkeiten und spielen gerade leistungstechnisch doch (noch) in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Svenssons Einfluss beim BVB

Dabei besitzt Svensson mit seinen 23 Jahren sicher noch großes Potenzial und kann beim BVB zu einem stärkeren Spieler heranwachsen. Fakt ist aber auch, dass aktuell bis auf die extreme Laufbereitschaft sich der Einfluss des Schweden auf das Dortmunder Spiel in Grenzen hält.

Svenssons spielerische Leichtigkeit, mit der er kurz nach seinem Wechsel in der vergangenen Saison überzeugen konnte, fehlt. Trotzdem sollte kein Zweifel daran bestehen, dass er für den BVB-Kader eine Bereicherung darstellt. Vielleicht zeitnah auch wieder durch mehr als seine „Kimmich-gleiche Laufbereitschaft“.