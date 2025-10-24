Der BVB will IHN haben: Jetzt spricht auch Niko Kovac

Dass der BVB Said El Mala nicht schon im Transfersommer 2024 verpflichten konnte, dürfte die Vereinsführung in der Retrospektive enorm ärgern. Mike Tullberg, damals noch Trainer der U23 in Dortmund, trieb die Verhandlungen mit dem Top-Talent maßgeblich voran.

Soweit, dass El Mala sogar schon zum Medizincheck in Dortmund erscheinen sollte. Doch aufgrund mangelnder Wertschätzung aufseiten des BVB ließ die Beraterseite rund um den heutigen Kölner den Deal platzen (mehr dazu hier). Zeit für eine Korrektur? Laut der „Bild“ sind die Dortmunder nach wie vor an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert – verständlicherweise.

BVB: Kovac lobt El Mala

Denn aktuell präsentiert sich El Mala beim 1. FC Köln in bestechender Form. Mit gerade einmal 19 Jahren fungierte der offensive Flügelspieler mehrfach als spielentscheidender Akteur für den „Effzeh“. Und auch Niko Kovac hat großes Lob für „den Kleinen“ übrig.

Diese Worte wählte der Dortmunder Coach aufgrund des noch jungen Alters El Malas. Spielerisch habe er „schon tolle Sachen gezeigt“. Vor dem direkten Duell mit den Kölnern (Samstag, 25. Oktober, 18.30 Uhr) ginge es darum, „ihn dahin zu lenken, wo er vielleicht nicht seine Stärken hat“. El Mala steht also beim BVB im doppelten Fokus.

Interesse auch aus München

Erstmal geht es darum, ihn als gefährlichen Gegenspieler zu stoppen. Danach kann sich die Vereinsführung wieder mit einer möglichen Verpflichtung auseinandersetzen. Und damit sind sie nicht allein. Auch der FC Bayern bekundete laut „Bild“ schon Interesse an dem 19-jährigen Kreativspieler.

Ob es dem BVB im Bundesliga-Topspiel gelingen kann, El Malas bestechende Form zu dämpfen, bleibt abzuwarten. Ebenso ungewiss dürfte die Zukunft des Kölner Top-Talents sein, dessen Vertrag in der Domstadt noch bis 2030 läuft – also kein Grund zur Eile.