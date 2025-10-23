Doppel-Ausfall! Bittere News vor BVB – Köln

Dass BVB – Köln am siebten Spieltag als echtes Topspiel durchgeht, hätten wohl vor der Saison die Wenigsten erwartet. Doch der „Effzeh“ legt als Aufsteiger einen starken Start in dieser Bundesligasaison hin. Vor der Partie im Westfalenstadion (Samstag, 25. Oktober, 18.30 Uhr) müssen die Kölner allerdings gleich zwei bittere Rückschläge hinnehmen.

Jan Thielmann zog sich im Mittwochstraining (22. Oktober) bereits einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu und wird BVB – Köln definitiv verpassen. Als Tempospieler auf Außen käme als Ersatz Linton Maina infrage. Der 26-Jährige musste sich jedoch „krankheitsbedingt abmelden und hat die letzten zwei Tage schon etwas verschnupft gewirkt“, erklärte Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

BVB – Köln: Nächste Chance für El Mala

Einen Einsatz gegen Dortmund konnte der Kölner Trainer allerdings noch nicht ausschließen. Kwasniok gab in Bezug auf die Aufstellung im Topspiel zu, dass „die Gedanken gerade etwas Wirrwarr spielen“. Dabei dürfte Said El-Mala noch stärker in den Fokus rücken.

Auf dem offensiven Flügel sorgte der 19-Jährige zuletzt für großen Jubel in der Domstadt, traf in Hoffenheim (1:0) und gegen Augsburg (1:1) und bescherte dem 1. FC Köln so wichtige vier Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, „dass Said mehr Einsatzzeiten bekommt“ sei auch durch die Ausfälle gestiegen. Auch Marius Bülter sei nach seiner Achillessehnenreizung ein „Startelfkandidat“ für Kwasniok.

Köln muss „völlig am Limit agieren“

Gegen Hoffenheim reichte es für den Ex-Schalker nur zu einer Einwechslung, die er allerdings mit einer Torvorlage krönen konnte. Dennoch betont der Kölner Coach, man müsse „gegen Dortmund völlig am Limit agieren“. Zu unterschätzen ist der „Effzeh“ für die Dortmunder keinesfalls – auch wenn die Kaderqualität klar für den BVB spricht.

Insbesondere nach der starken zweiten Halbzeit in Kopenhagen (4:2) sollte das Team von Niko Kovac mit breiter Brust in das Spiel BVB – Köln gehen. Ohne sich von den Ausfällen beim 1. FC blenden zu lassen. Denn die formstarken Kölner muss man erstmal in den Griff bekommen.