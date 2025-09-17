Später Albtraum in Turin – ER wird zum tragischen BVB-Helden

Großer BVB-Jubel in Turin. Kurz vor Schluss… Ramy Bensebaini trifft per Elfmeter zum 4:2 für die Borussia und damit war das Ding doch klar. Schwarzgelb sorgt am ersten Spieltag für das Statement beim italienischen Rekordmeister. Nach überzeugend starker Leistung auf der linken Seite sorgt Bensebaini auch noch für die Vorentscheidung.

Ja, die Schlagzeilen hätten ganz anders klingen können. Doch dann beginnt die Nachspielzeit. Und statt eine ungefährliche Situation zwei Minuten vor Abpfiff sicher zu klären, entscheidet sich Bensebaini, den Ball kurz hinten herauszupassen. Eine aus spielerischer Sicht lobenswerte Idee, aber in dieser Situation absolut fehl am Platz.

BVB lädt Juve ein

So fällt der Ball Pierre Kalulu direkt vor die Füße. Die punktgenaue Flanke des französischen Verteidigers landet direkt auf dem Fuß von Dusan Vlahovic, der mit Wucht in die kurze Ecke abschließt. Das 3:4 in der 94. Minute bringt die Dortmunder Defensive nochmal richtig ins Wackeln.

+++Juve – BVB eskaliert: Fans trauen ihren Augen nicht+++

Ab jetzt heißt es nur noch überleben, doch das gelingt nicht. In der 96. Minute können die Borussen den Ball an der gegnerischen Eckfahne nicht festmachen und rennen in einen Konter. Wieder Flanke, die diesmal Lloyd Kelly per Kopf über die Linie drückt.

Lob von Niko Kovac

Und so schnell wird aus einem sicher geglaubten Sieg ein Unentschieden, das sich nach diesem Spielverlauf wie eine bittere Niederlage anfühlt. Trotzdem kann sich die Mannschaft von Niko Kovac auch auf positive Aspekte stützen.

Aktuelle BVB-News für Dich:

Der Cheftrainer lobte nach dem Abpfiff auf „Amazon Prime“ die herausgespielten Chancen seines BVB. Zu kritisieren hatte er lediglich die „letzten vier Minuten“. Auch Pechvogel Bensebaini verteidigte der Dortmunder Coach in seiner Analyse. Dennoch bleibt ein bitterer Auftakt in die diesjährige Champions-League-Saison.