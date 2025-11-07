Bald-BVB-Profi Justin Lerma unter Schock: Vereinskollege stirbt im Kugelhagel

Lähmendes Entsetzen beim Klub von Bald-BVB-Profi Justin Lerma. Bei Independiente del Valle gab es einen Todesfall, der das ganze Land schockiert. Ein Jugendspieler des ecuadorianischen Vereins, ein großes Talent auf dem Weg zum Profi-Durchbruch, ist tot.

Der erst 17-jährige Teamkollege von Lerma, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird, wurde Berichten zufolge bei einer Gewalteskalation vor seinem Haus von einer Kugel getroffen und starb.

Entsetzen bei Ecuador-Klub von Justin Lerma

Lange galt Ecuador als eine friedliche Insel inmitten vieler kriselnden Länder in Südamerika. Doch in den vergangenen Jahren dreht sich dort eine Spirale der Gewalt immer schneller. Das lateinamerikanische Land versinkt im Chaos, ausgelöst durch den Terror von Drogenkartellen. Das jüngste Opfer: ein aufstrebendes Fußballtalent.

Miguel Nazareno, wie Lerma 17 Jahre alt, spielte in der Jugend von Independiente del Valle. In Deutschland ist der Klub vor allem bekannt für Justin Lerma, der 2024 von Borussia Dortmund verpflichtet wurde und im kommenden Sommer, wenn er volljährig wird, zum BVB wechseln wird. „Miguel befand sich in seinem Haus in der Stadt Guayaquil, als er leider Opfer der Unsicherheit wurde, die unser Land heimsucht“, bestätigte „IDV“ am Mittwoch (5. November).

Verirrte Kugel tötet Miguel Nazareno

Laut Polizei war vor dem Haus von Miguel Nazareno eine Schießerei ausgebrochen, als ihn eine verirrte Kugel traf und tötete. Das Entsetzen im Verein und weit darüber hinaus ist riesig. Auch Justin Lerma teilte einen Kondolenz-Post auf Instagram mit Bildern des erschossenen Vereinskollegen.

Justin Lerma wurde im Mai 2024 als künftiger BVB-Profi vorgestellt. In Südamerika dürfen Talente nach Arbeitsrecht erst mit ihrer Volljährigkeit nach Europa wechseln. Borussia Dortmund sicherte sich die Dienste des Mega-Talents bereits frühzeitig. Zur kommenden Saison 2026/27 wird er das schwarzgelbe Trikot tragen.