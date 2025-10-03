Haaland hat es geschafft – Ex-BVB-Star lässt alle hinter sich

Acht Saisontore in sechs Spielen und trotzdem nur Siebter in der Premier League. Ex-BVB-Star Erling Haaland dürfte mit der Mannschaftsleistung von Manchester City in dieser Premier-League-Saison alles andere als zufrieden sein. Immerhin bleibt ihm der Jubel über individuelle Errungenschaften erhalten.

Denn mit nur 25 Jahren krönt sich der Ex-BVB-Stürmer zum alleinigen norwegischen Top-Scorer in der Premier League aller Zeiten. Bislang musste er sich diese Auszeichnung noch mit Ole Gunnar Solskjaer teilen, der in seiner gesamten Karriere auf 91 Treffer kommt.

Ex-BVB-Star mit Doppelpack zum Rekord

Am Samstag (27. September) dominierte City im Heimspiel und triumphierte über den FC Burnley mit 5:1. Haaland entschied sich spät dafür, den norwegischen Torrekord einzustellen. So traf der 25-Jährige erst in der 90. und 93. Spielminute. Kommt somit auf 93 Premier-League-Treffer und zieht endgültig an Solskjaer vorbei. Ein Befreiungsschlag für die „Sky-Blues“?

+++Nach BVB-Comeback: Schlotterbeck-Hammer steht bevor+++

Das dürfte die feste Hoffnung des Teams um den ehemaligen Dortmunder sein. Denn City läuft immer noch einem mehr als verkorksten Saisonstart hinterher. Fünf Punkte Abstand sind es nach sechs Spieltagen bereits auf den FC Liverpool. Aufholbar, aber dennoch zu viel.

93 Tore und 103 Spielen

So müssen Pep Guardiola und die gesamte Mannschaft in dieser Saison weiter auf die starke Torquote Haalnds bauen. Für seine 93 Tore brauchte der Norweger gerade einmal 103 Premier-League-Spiele. Ob er diese Saison daran anknüpfen und City wieder an die Tabellenspitze schießen kann?

Akteulle Fußball-News für Dich:

Das bleibt aktuell wohl noch ebenso unbeantwortet, wie die Frage nach den Meisterschaftschancen des BVB. Hier setzt man inzwischen auf einen neuen Top-Stürmer. Doch auch in der Abwesenheit Serhou Guirassys konnten die Dortmunder glänzen. Hoffnung also für City und den BVB.