BVB: Irre Enthüllung um Serhou Guirassy

Borussia Dortmunds Serhou Guirassy zeigt sich auch in der Saison 2025/26 in bestechender Form. Der Stürmer erzielte bereits vier Tore in drei Bundesligaspielen und traf zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin.

Seine Leistungen könnten dem Top-Torjäger erneut lukrative Prämien einbringen. Guirassy hat in seinem Vertrag beim BVB eine Torprämie verankert.

Guirassy sammelt Tore für BVB-Bonus

Die Prämie greift, sobald Guirassy 20 Scorerpunkte erreicht, berichtet die „Sport Bild“. Im Sommer erhielt er bereits eine Auszahlung nach 21 Bundesliga-Toren und weiteren Champions-League-Treffern in der Vorsaison. Für die aktuellen Leistungen winken ihm erneut 250.000 Euro zusätzlich zu seinem Grundgehalt von neun Millionen Euro.

Darüber hinaus profitieren alle Spieler des BVB von Punkteprämien. Sodass es pro Bundesliga- oder Champions-League-Punkt 15.000 Euro gibt, wenn der Spieler den Großteil des Spiels absolviert. Bei weniger Spielminuten erfolgt eine anteilige Auszahlung. Guirassy scheint auf dem Weg zu weiteren Extraprämien.

Zusätzliche Einnahmen durch BVB-Erfolge

Laut Berechnungen der „Sport Bild“ erhielt Guirassy in der Saison 2024/25 über eine Million Euro an Bonuszahlungen. Außerdem zahlt der BVB Sonderprämien für Erfolge. Zwei Millionen Euro erhielten die Spieler kollektiv für das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals 2025. Die Verteilung dieses Betrags orientiert sich an den Einsatzzeiten.

Erreicht der BVB weitere Runden oder wird Meister, steigen die Ausschüttungen. Dadurch betrug die Meisterschaftsprämie des gesamten Kaders zuletzt sechs Millionen Euro. Auch hier entscheidet die Einsatzzeit über die individuelle Höhe. Für Guirassy sind die Aussichten auf weitere Prämien damit hervorragend. Er bleibt beim BVB aktuell der Erfolgsfaktor.

