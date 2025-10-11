Nach Verletzungsschock: Nächste Aufregung um BVB-Stürmer Guirassy

Es ist ein Auf und Ab für den Topstürmer des BVB in den vergangenen Wochen und Monaten. Lebensversicherung vor dem gegnerischen Tor, Verletzungsmisere und aktuell die Abreise von der Nationalmannschaft Guineas. Serhou Guirassy sei wohl „körperlich geschwächt“ gibt der Fußballverband seines Heimatlandes an. Die Dortmunder Fans dürfte ein anderes Thema deutlich mehr interessieren.

Immerhin soll ein Einsatz Guirassys im Topspiel bei den Bayern (Samstag, 18. Oktober, 18.30 Uhr) nicht bedroht sein. Laut „Sky“-Reporter Patrick Berger erfolgte die Abreise in Absprache mit dem BVB. Womöglich also eine Vorsichtsmaßnahme, während die neuesten Details aus Guirassys Vertrag für Aufregung sorgen.

BVB: Ausstiegsklausel für Guirassy sinkt

Im Fokus steht abermals die Ausstiegsklausel des BVB-Stürmers. Diese lag in diesem Sommer für ausgewählte europäische Topklubs zwischen 60 und 75 Millionen Euro. Auch im kommenden Sommer-Transferfenster soll diese Klausel laut „Sky“ noch gelten. Allerdings sinkt die darin enthaltene Ablösesumme.

Im Umkehrschluss wäre Guirassy also für mögliche Interessenten günstiger zu haben. Besonders pikant: Auch der FC Barcelona soll auf der Liste der Ausstiegsklausel-Vereine stehen. Die Katalanen suchen aktuell nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski und sollen dabei wohl auch schon Interesse am Dortmunder Sturmzentrum gezeigt haben.

Guirassy als Schnäppchen?

Um welche Summe die Ausstiegsklausel 2026 sinken wird, ist nicht bekannt. Für Barca könnte sich dennoch die willkommene Option bieten, Guirassy zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. So steht der Dortmunder Stürmer nicht nur für die Borussia weiter im Fokus.

Auch europäische Topklubs dürften die Formkurve Guirassys gespannt verfolgen. Sollte diese auch in dieser Saison weiter stark ansteigen, könnte der BVB-Stürmer im kommenden Sommer als echtes Schnäppchen zu haben sein. Die große Chance für Barca und Co.?