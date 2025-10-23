Heftige Summe! Bei DIESER Guirassy-Ablöse wird der BVB schwach

Kein anderer Spieler hat seit dessen Wechsel einen solchen Einfluss auf den BVB wie Serhou Guirassy. Seine eiskalte Qualität vorm Tor beschert dem Senegalesen eine irre Quote im schwarzgelben Trikot. Guirassy zählt in 60 Spielen für die Borussia 44 Tore und 13 Vorlagen. Doch wie viel ist die Statistik wert?

Im Sommer 2024 lotste der BVB den Angreifer vom Vizemeister Stuttgart in den Ruhrpott. Der Transfer ging damals für eine verhältnismäßig erschwingliche Ablösesumme von 18 Millionen Euro über die Bühne. Diese hat sich aktuell vervielfacht – zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Dortmunder Vereinsführung geht.

BVB fordert 80 Millionen

Die „Bild“ berichtet, dass man Guirassy nicht für eine Summe von unter 80 Millionen Euro verkaufen würde. Zumindest gilt das für den Großteil der internationalen Klubs. Denn für eine elitäre Auswahl an europäischen Spitzenvereinen existiert eine gesonderte Ausstiegsklausel.

Diese könnte Guirrasy vom BVB loslösen – ungeachtet einer Entscheidung der schwarzgelben Verantwortlichen. Besonders spannend hieran: Im kommenden Sommer sinkt die in der Ausstiegsklausel verankerte Ablösesumme auf circa 50 Millionen Euro. Reiben sich Chelsea, Barca und Co. also schon die Hände?

Guirassy als Schnäppchen-Transfer?

Sollte Guirassy in dieser Saison seine starken Leistungen aufrechterhalten können, ist ein Transfer im kommenden Sommer denkbar. Allerdings ist der Dortmunder Torjäger dann auch schon 30 Jahre alt. Da klingen 50 Millionen Euro doch auf einmal nicht mehr nach einem Schnäppchen-Preis.

Ob tatsächlich ein anderer Verein vor dem kommenden Sommer noch eine Transfer-Offerte für Guirassy startet, bleibt offen. Klar ist: Bis dahin gelten die von „Bild“ berichteten 80 Millionen Euro wohl als klarer Richtwert für mögliche Interessenten.