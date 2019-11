Borussia Dortmund – Gladbach: Brandt dreht packenden Pokal-Krimi und schießt den BVB ins Achtelfinale

Dortmund. Am Mittwochabend stieg in der 2. Runde des DFB-Pokal der Kracher BVB Dortmund – Gladbach.

In der Liga hatte Dortmund gegen Gladbach erst vor elf Tagen einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

BVB Dortmund – Gladbach im Live-Ticker

Und auch am Mittwoch durfte der BVB dank einer starken Schlussphase jubeln.

Alle Infos zum Spiel Dortmund – Gladbach im Live-Ticker.

Dortmund – Gladbach 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Thuram (71.), 1:1 Brandt (77.), 2:1 Brandt (80.)

Aufstellungen:

Dortmund: Hitz – Piszczek, Zagadou, Akanji, Schulz – Witsel, Weigl – Sancho, Brandt, Hazard – Bruun Larsen

Gladbach: Sommer – Lainer, Beyer, Elvedi, Bensebaini – Neuhaus, Zakaria – Benes – Hofmann, Stindl, Thuram

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 30.10.2019, 20.45 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

90.+4 Minute: Schluss! Der BVB zieht ins Achtelfinale ein.

90. Minute: Gladbach-Coach Rose beschwert sich zu Recht, weil das Schiri-Gespann dem BVB eine unberechtigte Ecke gewährt. Daraufhin sieht Rose von Schiri Cortus die Rote Karte.

89. Minute: Glück für den BVB! Stindl kommt im Dortmunder Strafraum zu einer guten Möglichkeit, trifft den Ball aber nicht richtig. Leichte Beute für Hitz!

85. Minute: Noch fünf Minuten - plus Nachspielzeit. Rettet der BVB die Führung über die Zeit?

80. Minute: TOOOOR für Dortmund!

Aus dem viel zitierten Nichts dreht der BVB das Spiel. Hazard flankt ins Zentrum, wo Brandt frei steht und per Kopf trifft.

79. Minute: Beim BVB kommt Götze für Schulz. Hakimi geht auf die Linksverteidigerposition.

77. Minute: TOOOR für Dortmund!

Brandt hält von der Strafraumkante drauf, und sein Schuss wird ins Tor abgefälscht.

71. Minute: Tor für Gladbach!

Nach einer Flanke von Wendt nickt Thuram zum 1:0 ein.

63. Minute: Beim BVB kommt Hakimi für Bruun Larsen.

59. Minute: Es bleibt so intensiv und hart umkämpft wie in der ersten Halbzeit. Wer setzt hier den ersten Punch?

52. Minute: Nach einem schnellen Konter legt Hazard quer zu Sancho, dessen Distanzschuss leichte Beute für Sommer ist.

46. Minute: Der BVB beginnt den zweiten Durchgang schwungvoll. Brandt zieht auf der linken Seite das Tempo an und flankt ins Zentrum, wo Weigl zum Kopfball kommt. Sommer packt sicher zu.

46. Minute: Weiter geht's. Beide Teams beginnen unverändert.

Pause: Es ist das erwartete enge Spiel. Beide Teams sind um Spielkontrolle und sichere Defensive bemüht, auf beiden Seiten gab es bereits zwei, drei gute Chancen. Es bleibt wohl spannend bis zum Schluss.

45.+1 Minute: Pause!

38. Minute: Riesenchance für Gladbach!

Nach einer Flanke in den Dortmunder Strafraum tritt Zagadou beim Klärungsversuch unter den Ball, der bei Thuram landet. Der Franzose scheitert aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Hitz.

30. Minute: Bensebaini muss ausgewechselt werden. Wendt ersetzt den Linksverteidiger positionsgetreu.

30. Minute: Riesenchance für Gladbach!

Hitz will nach einem Rückpass im eigenen Strafraum Neuhaus austanzen und legt sich den Ball zu weit vor. Der Gladbacher kommt zum Abschluss, aber Hitz macht seinen Fehler mit einer starken Parade wett.

29. Minute: Hazard an die Latte!

Der Belgier zieht gegen seinen Ex-Club einfach mal aus 27 Metern ab und hämmert den Ball an die Latte.

24. Minute: Nach einem Konter setzt Hazard seinen Kollegen Sancho in Szene. Dem Engländer rutscht bei seinem Abschluss im Gladbacher Strafraum dann jedoch der Ball über den Fuß.

19. Minute: Brandt mit einem Steilpass auf Hazard, Zakaria luchst dem BVB-Star den Ball ab, doch die Kugel landet bei Bruun Larsen. Der Däne zieht an der Strafraumkante ab. Abgefälscht - Ecke!

14. Minute: Der BVB ist um Spielkontrolle bemüht. Gladbach steht jedoch in der Defensive sicher, so dass die Dortmunder zunächst zu keinen zwingenden Chancen kommen.

9. Minute: In den Anfangsminuten sehen wir die erwartet hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe. Es wirkt, als würde hier heute Abend wohl mal wieder eine Kleinigkeit das Spiel entscheiden.

4. Minute: Sancho schickt Bruun Larsen mit einem feinen Zuspiel in den Gladbacher Strafraum, und der Däne hämmert den Ball ans Außennetz. Der Treffer hätte allerdings nicht gezählt, weil der Linienrichter Abseits anzeigt. Eine Fehlentscheidung!

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

20.42 Uhr: Die Spieler betreten den Rasen. Dann kann's ja endlich losgehen!

20.37 Uhr: In den sozialen Netzwerken meckern einige BVB-Fans über die Ausfälle von Reus und Hummels. Wie soll Dortmund heute Abend ohne die beiden Stars nur eine Chance haben, fragt manch ein Fan verzweifelt. Zur Erinnerung: Bei Gladbach fehlen mit Ginter, Jantschke, Kramer, Plea oder Embolo ebenfalls einige Leistungsträger.

20.23 Uhr: Mario Götze war nach dem Derby auf Schalke am Samstag noch das große Diskussionsthema. Der BVB-Star verließ nach seiner Auswechslung umgehend im Privatwagen die Arena. Wie der BVB später mitteilte, musste Götze wegen einer Handverletzung umgehend zum Arzt. Die Diagnose, die der BVB kommunizierte: Haarriss im Knochen der Elle und eine Bänderdehnung im linken Handgelenk. Heute steht er schon wieder im Kader.

20.15 Uhr: In einer halben Stunde geht's los. Wie wird der BVB sich mit seiner improvisierten Startelf gegen den Bundesliga-Tabellenführer schlagen? Gibt's einen Dortmunder Sieg? Oder stürzt das Favre-Team weiter in die Krise? Gleich wissen wir mehr.

20.01 Uhr: Weil Reus und Hummels fehlen, wird Lukasz Piszczek den BVB heute als Kapitän auf den Rasen führen.

19.56 Uhr: Bei Gladbach darf mit Jonas Hofmann heute Abend ein ehemaliger Dortmunder von Beginn an ran.

19.43 Uhr: Auch Marco Reus (muskuläre Probleme) wird dem BVB heute Abend fehlen. Unerwartete Startelf: Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji beginnen im Abwehrzentrum. Jacob Bruun Larsen darf im Sturm ran. Paco Alcacer steht wieder im Kader.

Die Ersatzspieler des BVB: Oelschlägel - Hakimi, Balerdi, Morey, Guerreiro, Dahoud, Delaney, Alcacer, Götze.

19.08 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle BVB-Fans! Mats Hummels wird heute Abend krankheitsbedingt fehlen.

13.31 Uhr: Kehrt ein BVB-Star überraschend ins Team zurück? Eine Andeutung von Lucien Favre lässt hoffen, dass Roman Bürki heute Abend doch zwischen den Pfosten stehen kann. Hier alle Infos >>>

11.58 Uhr: Für Trainer Lucien Favre ist das Pokalspiel gegen die Fohlen von enormer Wichtigkeit. Nach zuletzt schwachen Auftritten würde ein Ausscheiden aus dem DFB-Pokal seinen Stuhl mächtig wackeln lassen.

10.14 Uhr: Erstaunlich: Die Quotenmacher sehen den BVB als klaren Favoriten: Gibt es auf 1 Euro Einsatz auf Gladbach mindestens 4,50 Euro zurück, gewinnt man mit 1 Euro Einsatz auf den BVB gerade einmal 60 Cent.

Mittwoch, 30. Oktober, 8.33 Uhr: Matchday! Heute um 20.45 Uhr geht es im Westfalenstadion zur Sache!

18.41 Uhr: In den letzten Jahren hat der BVB eine astreine Bilanz gegen Gladbach. Was lange Zeit als Angstgegner galt, wurde zuletzt neunmal in Folge besiegt. Der letzte Fohlen-Sieg gegen die Schwarzgelben war im April 2015. Doch schon im Ligaspiel hatte Dortmund seine liebe Mühe, die Punkte zu behalten. Im Pokal heißt es nun: Do or die!

14.59 Uhr: Am Samstag hatte der BVB im Derby auf Schalke seine liebe Müh‘ und Not. Trainer Favre weiß genau, woran es lag. „Wir haben bei Schalkes Pressing gelitten, das sagt sehr viel aus“, so der BVB-Coach: „Viele Mannschaften pressen sehr aggressiv, sehr hoch. Wir müssen schneller spielen, um das Pressing des Gegners zu vermeiden.“

10.53 Uhr: Die beiden Teams trafen erst in der vergangenen Woche in der Liga aufeinander. In einem engen, hart umkämpften Spiel gewann der BVB 1:0 dank eines Treffers von Marco Reus. Anschließend gab es für Dortmund zwei weitere Spiele, allerdings wenig Grund zur Freude. In der Champions League verlor die Mannschaft von Trainer Lucien Favre bei Inter Mailand 0:2, und im Derby gab es nach einem wenig überzeugenden Auftritt ein 0:0 auf Schalke. Die Gladbacher hingegen gewannen ihre Generalprobe vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntagabend mit 4:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Dienstag, 29. Oktober, 9.09 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.

