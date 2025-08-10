Kein Geld für Transfers? BVB-Projekte fressen Millionen auf

BVB-Fans warten – allerdings schon eine ganze Weile. Nach der Klub-WM versprach Sportdirektor Sebastian Kehl noch, dass „einiges auf dem Transfermarkt passieren werde“. Noch hält sich die Führungsetage der Borussia bedeckt. Verhandlungstaktik oder tauchen andere Probleme bei neuen Transfers auf?

Denn während diese in Dortmund stocken, gibt der Verein etliche Millionen für andere Projekte aus. So etwa für eine veraltete BVB-Küche, die nicht mehr von der Gewerbeaufsicht abgenommen werden konnte.

30 bis 40 Millionen Transferbudget

Klingt nach einer Lappalie, doch die Erneuerung der gesamten Küchen-Anlage koste den Verein laut „Sport Bild“ rund elf Millionen Euro. Ausgaben, die das Budget für neue Spieler stark drücken. Kein Wunder also, dass der BVB bei der Verpflichtung neuer Spieler doch genau auf den Taler achten muss. Trotz Klub-WM-Preisgeld und gesicherter Champions-League-Qualifikation stehen den Borussen lediglich 30 bis 40 Millionen Euro für neue Spielertransfers zur Verfügung.

Setzt man diese Zahlen in Relation zu heutigen Ablösesummen und den Anforderungen, die Dortmund zweifelsohne an neue Spieler stellen muss, bleibt kaum Handlungsspielraum für Sebastian Kehl und Lars Ricken. Und die Konsequenz daraus?

BVB-Bosse mit umsichtigem Handeln

Auch wenn die Ungeduld der Fans emotional nachvollziehbar erscheint, sollte zur Gelassenheit appelliert werden. Dass der BVB auf dem Transfermarkt in diesem Sommer zuschlagen wird, bestätigten zuletzt beide zuständigen Bosse. Ricken erklärte aber auch, dass man sich zunächst ein vollumfängliches Bild über alle Optionen verschaffen wolle.

Eine Strategie, die nach Anbetracht dieser finanziellen Situation in Dortmund eher umsichtig als zögerlich wirkt. Welche Spieler der BVB nach Jobe Bellingham noch verpflichten wird, könnte also noch eine Weile offenbleiben.