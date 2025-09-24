BVB leistet sich Mega-Fauxpas – er könnte am Ende alles entscheiden

Vorne erfolgreich, hinten sicher: Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den SV Deutz 05 setzen die BVB-Frauen am Sonntag (21. September) ihre Serie mit dem vierten Sieg in Folge fort. Tabellenführung gesichert und somit den Aufstieg in die zweite Frauen-Bundesliga weiterhin fest im Blick. Doch nicht so schnell…

Denn die Punkte vom Wochenende sind schon wieder Geschichte, dank eines Mega-Fauxpas, der zuerst noch nach einem glücklichen Händchen aussah. In der 77. Minute wechselte BVB-Trainer Markus Högner beim Stand von 2:0 Sara Ito für Ronja Leubner ein. Der frischen Japanerin gelingt kurz vor Abpfiff, in der letzten Minute der Nachspielzeit, der Treffer zum 3:0. Nicht mehr spielentscheidend. Die Einwechslung hingegen schon.

DFB kippt BVB-Sieg

Denn Ito stand nicht als aktive Spielerin im Spielbericht, sodass ihr Einsatz im Regionalligaspiel West der Dortmunder Frauen regelwidrig war. Das bestätigte ein entsprechender Verwaltungsentscheid des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV), der die Partie mittlerweile als 2:0-Erfolg für die Deutzerinnen wertet. Fassungslosigkeit währenddessen bei den BVB-Frauen.

+++Ousmane Dembele spricht nach Ballon d’Or über BVB+++

In der Woche vor dem Spiel klagte Ito zwar noch über Adduktorenbeschwerden. Ob das der Grund für das Fehlen ihres Namens auf dem Spielbericht ist, bleibt offen. Fest steht: Verletzung hin oder her, Ito war fit für das Sonntagsspiel und dementsprechend darf ein solcher Fauxpas niemals passieren. Und der könnte den Dortmunderinnen noch richtig teuer zu stehen kommen.

Meisterschaftskampf der Dortmunderinnen

Wie anfangs erwähnt, ist das klar ausgerufene Ziel der Aufstieg in die zweite Frauen-Bundesliga. Auch, wenn die BVB-Frauen als Mitfavorit ins Rennen gehen, ist die Konkurrenz aus Köln, Leverkusen und von der SGS Essen nicht zu unterschätzen.

Aktuelle BVB-News:

So könnte sich die Meisterschafts- und damit auch die Aufstiegsentscheidung bis zuletzt hinauszögern. Dass die, durch diesen Mega-Fauxpas fehlenden drei Punkte am Ende darüber entscheiden könnten, ist den BVB-Frauen nicht zu wünschen. Der Verein lässt die Entscheidung des Sportgerichts überprüfen.