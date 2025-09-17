Ricken reicht es! BVB-Boss mit Knall-Ansage an den deutschen Fußball

Königsklasse mit dem BVB, den Bayern, Leverkusen und Eintracht Frankfurt: Deutschland schickt seine vier Top-Vertreter in die Champions League. Doch mit den sportlichen Duellen auf europäischer Ebene geht auch ein finanzieller Vergleich Hand in Hand. Dass selbst unsere Top-Klubs hier mit den europäischen Spitzen-Dimensionen, gerade in der Premier League, nicht mithalten können, ist Fakt.

Dennoch will Lars Ricken nichts von einer Ungerechtigkeit in der Champions-League-Saison wissen. Auf „Amazon Prime“ kritisiert der BVB-Boss vor dem ersten Dortmund-Spiel in dieser CL-Saison bei Juventus Turin (4:4) die öffentliche Haltung des deutschen Fußballs und das dabei oft bediente Narrativ.

„Nicht jammern, nach Lösungen suchen!“

„Dass wir uns im deutschen Fußball in die Opferrolle begeben, das muss aufhören“, betont Ricken deutlich. In den letzten beiden Jahren hätte schließlich auch kein Premier-League-Team im Finale der Königsklasse gestanden. Da lässt sich dem Finalheld von 1997 nicht widersprechen.

Für den gesamten deutschen Fußball äußert Ricken eine klare Anweisung: „Nicht jammern, nach Lösungen suchen!“ Als Beispiel nennt der Dortmunder Sportgeschäftsführer die Neueinkäufe seines Vereins aus der Premier League. So könne man auch in Deutschland von der guten (Jugend-)Arbeit in England profitieren.

BVB setzt auf Premier-League-Talente

Wie sehr Carney Chukwuemeka, Aaron Anselmino und Fabio Silva dem BVB tatsächlich weiterhelfen können, wird sich zeigen. Dennoch lässt sich hier bereits erkennen, dass die Dortmunder auf junge Spieler von der Insel setzen.

Die Weiterentwicklung von Talenten gehört durchaus zur Vereins-DNA der Borussia. Und so konnte man beim BVB auch auf europäischer Bühne in den letzten Jahrzehnten immer wieder ganz oben anklopfen. Das Erfolgsrezept dafür hat Ricken ja nun geteilt. Also, bitte nachmachen!