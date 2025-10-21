Es passiert schon wieder – BVB guckt gegen Kopenhagen blöd aus der Wäsche

Die Defensive des BVB: Zu Beginn der Saison noch das große Sorgenkind, wirkte die Mannschaft von Niko Kovac in den letzten Wochen immer gefestigter. Gerade die Rückkehr der Verletzten Nico Schlotterbeck (Meniskusriss) und Niklas Süle (Wadenverletzung) sorgte zuletzt für zusätzliche Euphorie in Schwarz und Gelb.

Wenn der BVB Gegentreffer hinnehmen muss, dann sind diese zuletzt eher was für die Kategorie „Kack-Tor der Woche“. Und so belustigend dies auch klingen mag, die Borussia kommen diese bitteren Gegentore teuer zu stehen – zuletzt noch im Spitzenspiel gegen die Bayern (1:2).

BVB: Ärger über bittere Gegentreffer

Die Dortmunder konnten in der zweiten Hälfte die Partie zwar eng gestalten und kämpften sich wieder heran. Doch das spielentscheidende Tor erzielten die Bayern, nach einer bitteren Einlage von Jobe Bellingham. Ihm für das Gegentor die Schuld zuzusprechen, wäre falsch. Dennoch dürfte den Youngstar selbst die Entstehung doppelt ärgern. Und in der Champions League folgt gegen Kopenhagen direkt der nächste Rückschlag.

+++Ist das bitter! BVB-Talent fällt lange aus+++

Diesmal sind es Ramy Bensebaini und Waldemar Anton, die sich nach gegnerischer Ecke selbst anschießen und den Ball ins eigene Tor befördern. Auch hier ist eine Schuldzuweisung nicht angebracht. Dennoch muss sich der BVB über das nächste Slapstick-Gegentor ärgern – auch ansonsten ein Tor für die „Ausgerechnet“-Kategorie

Moukokos Abschluss entscheidend

Denn der Szene ging ein Abschluss von Youssoufa Moukoko voraus, ohne den der Treffer niemals gefallen wäre. Das ehemalige Dortmunder Talent zeigt sich ohnehin sehr aktiv beim Duell mit seinem Ausbildungsverein.

Aktuelle Sport-News:

Die große Champions-League-Bühne spornt den erst 20-Jährigen mächtig an. Eine Energie, die auch der BVB in seinen eigenen Reihen heute gut gebrauchen könnte. Denn nach der ersten Hälfte fehlen die kreativen Impulse nach vorne. Entscheidet so wieder ein bitteres Gegentor über das Spiel?