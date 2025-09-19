Niko Kovac lässt BVB-Fans ausflippen – auf diese Nachricht haben alle seit Monaten gewartet

Champions League abhaken. Fokus auf die Bundesliga. Das klare Motto beim BVB in diesen Tagen. Auch wenn die bitteren letzten Minuten in Turin nicht spurlos an Spielern und Trainern vorbeigegangen sein werden. Die Konzentration muss auf dem Duell am Sonntag (21. September, 19.30 Uhr) gegen Wolfsburg liegen. Dafür verkündet Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel eine lang ersehnte gute Nachricht.

Die dürfte ein wenig über die Anstoßzeit am späten Sonntag hinwegtrösten. Denn Nico Schlotterbeck könnte erstmal wieder im Pflichtspiel-Kader der Borussia stehen. Grund dafür seien die Fortschritte in dieser Trainingswoche, auf die der BVB-Abwehrchef zurückblicken kann.

Schlotterbeck „voll mittrainiert“

Laut Kovac habe der 25-Jährige wieder „voll mittrainiert und nach Turin schon das Spielersatztraining absolviert“. Seit April fehlte Schlotterbeck dem BVB aufgrund eines Meniskusrisses. Seine Rückkehr soll auch die benötigte Ruhe und defensive Stabilität ins Dortmunder Spiel bringen. Ob das schon am Sonntag der Fall sein wird, liegt in der Hand des deutschen Nationalspielers.

Entscheidend sei laut dem BVB-Chefcoach Schlotterbecks Einschätzung selbst: „Sollte er sich morgen (Samstag, 19. September) gut fühlen, ist er eine Alternative für den Kader am Sonntag.“ Von einem Startelf-Einsatz ist definitiv noch nicht auszugehen. Dennoch markiert die Rückkehr des Innenverteidigers einen wichtigen Wendepunkt.

Profit für junge BVB-Spieler

Gerade zuletzt ließ die Dortmunder Abwehrkette Stabilität und Abgeklärtheit vermissen. Diese soll mit Schlotterbeck wieder zurück in die Mannschaft finden. Gerade junge Spieler, wie Aaron Anselmino oder Filioppo Mane, auf die der BVB in der langen Saison angewiesen sein wird, können von der Erfahrung des Nationalspielers profitieren.

Schlotterbecks Rückkehr ins BVB-Training, aber auch in den Spielkader könnten sich positiv auf die gesamte Dreierkette auswirken. Und natürlich stärkt seine Präsenz auch die Hoffnung auf ein baldiges Comeback in der Startelf der Borussia.