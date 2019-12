Borussia Dortmund – Slavia Prag: BVB-Fans trauen ihren Augen nicht – weil plötzlich DAS auf der Stadion-Leinwand läuft

Borussia Dortmund bezwang Slavia Prag 2:1 - doch in der ersten Hälfte waren die BVB-Fans wegen der Stadionleinwand irritiert.

Dortmund. Was eine packende Champions-League-Nacht für den BVB!

Am Dienstagabend zitterte Borussia Dortmund sich mit einem 2:1 gegen Slavia Prag ins Achtelfinale der Königsklasse. Der BVB durfte sich zudem für Schützenhilfe aus Barcelona bedanken. Der spanische Meister gewann zeitgleich bei Dortmunds Konkurrent um Platz 2 Inter Mailand.

BVB-Fans irritiert

Doch für einen kurzen Moment wurde das Geschehen auf dem Rasen in der Partie zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag zur Nebensache. BVB-Fans trauten ihren Augen nicht als sie in der 15. Minute auf die Stadionleinwand schauten.

Dort wurde für etwa eine Minute das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille (2:1) live übertragen. Bei der Einblendung der Partie aus London muss es sich um einen technischen Fehler gehandelt haben.

Wenig später wurde auf der Leinwand wieder wie gewohnt der Spielstand angezeigt, und die Fans konnten sich auf das Duell zwischen BVB und Slavia konzentrieren.

Julian Brandt erzielte den Siegtreffer für Borussia Dortmund. Foto: imago images/Nordphoto

Borussia Dortmund – Slavia Prag: So lief das Spiel

Der BVB begann stark und ging durch Jadon Sancho (11.) verdient in Führung. Unmittelbar nach dem Führungstreffer drängte Borussia Dortmund in einem Powerplay auf das 2:0, scheiterte aber an den eigenen Nerven oder Slavia-Keeper Ondrej Kolar.

Im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Gäste plötzlich immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich beste Chance. Dank eines überragenden Roman Bürki hielten die Dortmunder zunächst die Führung.

Eine Minute vor der Pause war der Schweizer Keeper dann aber machtlos, als Tomas Soucek den Ausgleich für Prag erzielte.

In der zweiten Hälfte spielte der BVB dann zunächst wieder druckvoll auf. Die Folge: Julian Brandt (61.) brachte die Hausherren erneut in Führung.

Nachdem Julian Weigl (74.) wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog, entwickelte sich eine hektische Schlussphase. Auch in den Schlussminuten konnten der BVB und seine Fans sich mal wieder beim überragenden Bürki bedanken, der den Schwarzgelben mit einigen Glanzparaden den Sieg rettete.