BVB-Juwel hängt in der Luft – wie geht es für ihn weiter?

Kjell Wätjen hält seine Zukunftspläne weiter offen. Der 19-jährige BVB-Youngster, aktuell an den VfL Bochum ausgeliehen, lässt durchblicken, dass sowohl eine Rückkehr nach Dortmund als auch ein endgültiger Abschied Optionen für ihn sind. Im Interview mit „Sport1“ bleibt er vage: „Ich warte jetzt erstmal ab, was hier und in Dortmund passiert. Final ist noch nichts.“

Trotz seiner aktuellen Leihe zur Bochumer Zweitliga-Mannschaft gibt es regelmäßigen Kontakt zu seinem Stammverein. Der BVB scheint großes Interesse daran zu haben, das Potenzial des jungen Mittelfeldspielers weiterhin genau zu beobachten. Das gibt ihm auch Motivation, wie er selbst bestätigt: „Immer wieder erkundigen sich Verantwortliche aus dem Verein bei mir. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“ Eine Kaufoption nach der Leihe besitzt der VfL Bochum nicht. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028 und bietet daher genug Spielraum für die weitere Entwicklung des Talents.

Traumstart beim BVB, Probleme in Bochum

Sein Profidebüt im Mai 2024 wird der junge Rechtsfuß nie vergessen. Beim 4:0-Erfolg des BVB steuerte Wätjen gleich eine Torvorlage bei: „Das war mit der schönste Tag in meinem Leben.“ Doch der Traumstart setzte ihn auch unter Druck. „Manchmal wünsche ich mir, dass es nicht so gut gelaufen wäre. Auch um mich selbst und die Erwartungen, die ich hatte und habe, zu bremsen“, gesteht er und betont dennoch: „Ich bin trotzdem sehr glücklich darüber.“

Insgesamt vier Pflichtspiele bestritt der Mittelfeldspieler bislang für Dortmund. Um mehr Spielpraxis zu sammeln und seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, wurde er für eine Saison nach Bochum ausgeliehen. Doch auch dort ist der Durchbruch bisher ausgeblieben. In neun Einsätzen brachte er es erst auf eine Torvorlage. Eine feste Startelfrolle hat er bisher noch nicht erobert.

Wätjens Zukunft bleibt spannend

Das erste Viertel der Saison verlief enttäuschend für den VfL Bochum. Trotz dieser schwierigen Umstände zeigt sich Wätjen kämpferisch und scheint von den Erfahrungen zu profitieren, die ihm die zweite Bundesliga bietet.

Ob Kjell Wätjen seine nächste Saison wieder beim BVB bestreiten wird, weiß er selbst noch nicht. „Final ist noch nichts“, betont der 19-Jährige gegenüber „Sport1“ und lässt sich alle Türen offen. Die Entscheidung über seine Zukunft bleibt eine spannende Frage – sowohl für den Spieler als auch für die Fans beider Vereine.