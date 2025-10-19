Talfahrt für BVB-Star geht weiter – DIESE Aktion macht es gegen die Bayern deutlich

Eine Niederlage, die für den BVB richtig wehtut – besonders nach diesem Spielverlauf. Denn trotz überlegenem FC Bayern gab es diesmal keine Abreibung beim Bundesliga-Spitzenduell in München. Trotzdem war es, gerade für Jobe Bellingham, ein sehr bitterer Abend.

Der Sommerneuzugang des BVB kommt bei seinem neuen Arbeitgeber einfach noch nicht richtig in Fahrt. Dabei lagen so viele Hoffnungen auf dem 20-jährigen Mittelfeldspieler. Für einen Platz in Niko Kovacs Startaufstellung reichte es aber auch beim Gipfeltreffen in München nicht. Bellingham fehlt das Selbstvertrauen. Und das zeigt sich auch auf dem Platz.

Bellingham unglücklich

Ihm für das entscheidende zweite Tor der Münchener die Schuld zuzusprechen, wäre falsch. Der Ball ist kaum anders zu kontrollieren und durch den heranrauschenden Michael Olise ist die Situation dann sehr schwierig zu lösen. Trotzdem: Die Szene dürfte das englische Top-Talent nicht weiter beflügeln. Im Spiel nach vorne konnte er leider kaum Akzente setzen.

+++Kovac tobt: „Er hat alles zerpfiffen“+++

Anders als der eingewechselte Julian Brandt, der in der 84. Spielminute nochmal für Spannung in München sorgte. Für Bellingham gilt bedauerlicherweise weiterhin: Wenn er beim BVB im Mittelpunkt steht, dann meist negativ. Zuletzt galt das eher abseits des Platzes (mehr dazu hier). Doch auch seine sportlichen Leistungen passen einfach nicht. Dennoch ist es zu früh, ihn als Transfer-Flop abzustempeln.

BVB ging Risiko

Man ist in Dortmund ein Risiko eingegangen. Der kleine Bruder vom großen Jude. Kann er an sein Vermächtnis beim BVB anknüpfen? Der neue Unterschiedsspieler werden? Aktuell sicher nicht. Doch auch Kovac betonte zuletzt die Bedeutung der Entwicklung des noch jungen Bellinghams.

Aktuelle News für Dich:

Der Schritt aus der zweiten englischen Liga in die Bundesliga zum BVB ist doch ein größerer und Bellingham braucht Sicherheit und Zeit, um sich einzugewöhnen. Auch wenn er die zu bekommen scheint, hat das Spiel gegen die Bayern dabei kaum weitergeholfen.