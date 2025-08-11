BVB-Star Anton spricht Klartext – DAS will er unbedingt vermeiden

Der BVB hat das Trainingslager in Saalfelden (Österreich) hinter sich gebracht. Der Fokus liegt mittlerweile voll auf dem Saisonstart. Gegen Rot-Weiss Essen müssen die Dortmunder ihr erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal (18. August, 20.45 Uhr) absolvieren. Bevor es eine Woche später im ersten Bundesligaspieltag auf den Kiez nach St. Pauli geht. Zwei Siege sollten das klare Ziel sein. Doch Waldemar Anton blickt mit etwas mehr Weitsicht auf den Saisonstart.

Im vereinsinternen Interview spricht der BVB-Verteidiger über seine Ziele für die kommende Saison. „In erster Linie möchte ich, dass wir einen guten Start erwischen und dass wir alle verletzungsfrei bleiben. Das ist das Wichtigste, denn es werden viele Spiele kommen“, betont Anton. Nach letzter Saison ist seine Sorge mehr als verständlich.

Verletzungssorgen der letzten Saison

Gerade in der Hinrunde litt der Dortmunder Kader extrem unter mangelnder Flexibilität und musste, gerade in der Defensive, ohne etliche Führungsspieler auskommen. Das wirkte sich auch auf die Leistungen aus – gerade in den regelmäßigen Bundesligaspielen. Das soll sich dieses Jahr nicht wiederholen. Und auf dem Platz?

Will Anton von „Spiel zu Spiel zu schauen, um auch in den Spielen einen klaren Kopf zu behalten“. Sicherlich nicht die falsche Herangehensweise, obwohl der BVB auch gut daran täte, die Konstanz in die Leistungen zu bringen, die zum Saisonende die Champions-League-Qualifikation einbrachte.

BVB zu unbeständig

Oft musste sich die Mannschaft die Kritik gefallen lassen, sie sei zu unbeständig – auch oder gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner. Dieses Bild gilt es für das Team von Niko Kovac bereits früh in der Saison zu zerschlagen. Die Spiele gegen den RWE und St. Pauli bieten dafür ideale Möglichkeiten.

Auf lange Sicht ist es dem BVB sicherlich zu wünschen, dass Antons Ziel aufgeht und der Kader zum Großteil verletzungsfrei bleibt. Ob das aufgrund des vollen Terminkalenders gelingen kann, wird sich noch früh genug zeigen.