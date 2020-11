BVB-Fans kriegen Gänsehaut – wegen dieser Maradona-Aussage zu Borussia Dortmund

Dortmund. Der Tod von Diego Maradona erschüttert die Fußballwelt. Genie und Wahnsinn – der Argentinier elektrisierte auf der ganzen Welt. Auch der BVB zeigte sich nach dem Tod der Legende bestürzt.

„Ruhe in Frieden, Diego Armando Maradona“, schrieb Borussia Dortmund in den sozialen Netzwerken – Tausende BVB-Fans trauerten mit.

Rest In Peace, Diego Armando Maradona 🙏 pic.twitter.com/JB0DiVEwxH — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 25, 2020

Was nur wenige wissen: Das Verhältnis von Diego Maradona zu Borussia Dortmund war ein besonderes.

Diego Maradona war Fan von Borussia Dortmund – und hätte gerne für den BVB gespielt

In ihren letzten Jahren war die Argentinien-Legende nämlich ein großer BVB-Fan. Mehr noch: Maradona schwärmte regelrecht für die Schwarzgelben.

Die Welt nimmt Abschied von Legende Diego Maradona. Foto: imago images/ZUMA Wire

2015 tätigte der damals 55-Jährige eine Aussage, die den BVB-Anhängern nach seinem Tod nun eine Gänsehaut beschert. Auf die Frage, für welchen Verein er am liebsten spielen würde, wenn er noch aktiv wäre, antwortete Diego Maradona: Borussia Dortmund.

Auch ein BVB-Trainingsdress fehlte in seinem Kleiderschrank nicht. 2018 zeigte er sich in einer Instagram-Story in schwarzgelb auf einem Laufband.

Für ein Engagement in Dortmund hatte sich die spezielle Beziehung zum BVB aber zu spät entwickelt. Als Diego Maradona in den 80ern die Fußballwelt verzauberte, als Star von Barcelona und Neapel mehrfacher Weltfußballer wurde, war Borussia Dortmund ein kleines Licht der Bundesliga.

Als Maradona Weltmeister wurde, war der BVB fast abgestiegen

Maradonas Weltmeister-Titel in Mexiko und Dortmunds Last-Minute-Rettung in der Relegation gegen Fortuna Köln lagen nur rund einen Monat auseinander.

So bleibt es für immer ein Traum, Diego Maradona für den BVB spielen zu sehen. Und es bleibt der Stolz, einen außergewöhnlichen Fan gehabt zu haben.