Borussia Dortmund spielt am Donnerstagabend im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig. Wie in den bisherigen Spielen im Pokal laufen die BVB-Profis im sogenannten Turnier-Trikot auf.

Allerdings gibt es bei diesem Trikot für das Finale Besonderheiten, die jedem BVB-Fan direkt ins Auge fallen dürften.

BVB-Trikot mit Besonderheiten im Pokalfinale – diese Details erkennen Fans sofort

Borussia Dortmund läuft in dieser Saison in der Bundesliga in anderen Trikots auf als in den Pokalwettbewerben. Der auffälligste Unterschied neben dem Design ist dabei, dass zwei verschiedene Sponsoren die BVB-Brust schmücken. Während in der Bundesliga Telekommunikationsanbieter „1&1“ seit vergangenem Sommer zu sehen ist, ziert Langzeitsponsor „Evonik“ „nur“ noch die Brust in den Pokalwettbewerben.

Foto: Screenshot BVB-Fanshop

So auch am Donnerstagabend im Pokal-Finale. Allerdings ist dies nicht das einzige Detail, das bei dem Trikot des vermutlich wichtigsten Spiels der Saison, sofort auffällt.

Zum einen ist da das Pokal-Logo auf dem rechten Ärmel. Dieses schmückt in jedem Pokalspiel das Trikot der teilnehmenden Vereine.

Foto: Screenshot BVB-Fanshop

Zum anderen gibt es einen goldenen Begegnungsflock zum Finale auf der Brust. Neben der Spielpaarung ist auch hier der Pokal abgebildet. Dahinter lässt sich die Zahl 78 (78. Pokalfinale) erkennen.

Foto: Screenshot BVB-Fanshop

Eine dritte Besonderheit fällt dann nur dem geschulten Auge auf. Normalerweise schmückt das Logo von Sponsor „Opel“ den linken Ärmel eines BVB-Triktos. Nicht so allerdings beim Jersey für das Finale. Im BVB-Fanshop ist dieser Platz nicht bedruckt.

--------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Koffer gepackt? Dieser Topklub baggert an BVB-Keeper Roman Bürki

Jadon Sancho: Alarmstufe rot! Bericht macht die BVB-Fans nervös

Borussia Dortmund lüftet Geheimnis! Mit dieser krassen Aktion soll Schwarzgelb zum Pott gepeitscht werden

--------------------------------

Vermutlich, weil im DFB-Pokal-Finale immer Pokal-Hauptsponsor „Volkswagen“ sein Logo auf den linken Ärmel der beiden Mannschaften drucken darf. Da es sich bei beiden Unternehmen um große konkurrierende Automobilkonzerne handelt, ist dieser Flock wohl nicht für BVB-Fans erhältlich, sondern einzig und allein für die auf dem Platz stehenden Spieler.

Pierre Emerick Aubameyang und Sokratis bejubeln den Pokalsieg 2017. Auf dem linken Ärmel zu erkennen: Das Logo von DFB-Pokal-Sponsor Volkswagen. Foto: Imago Images

So war es auch beim letzten BVB-Pokalfinalauftritt 2017. Damals gewannen Aubameyang und Co. den Pott.

Alle Informationen zum großen Finale erhältst du in unserem Live-Ticker. Hier entlang.