Wirbel um Schlotterbeck! Julian Nagelsmann kriegt deutliche Ansage vom BVB

Nico Schlotterbeck ist zurück! Nach einem halben Jahr Verletzungspause steht der Abwehrboss beim BVB wieder im Fokus. Diese Entwicklung blieb auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen, der ihn prompt zur Nationalmannschaft berief. Doch genau hier mahnt BVB-Coach Niko Kovac zur Vorsicht.

Für die anstehenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland fordert Kovac, Schlotterbeck nicht zu überfordern. „Ich denke, es ist total normal, dass man einen Spieler, der ein paar Monate verletzt war, jetzt nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss, zumal das erste Spiel ja auch gegen Luxemburg ist. Das, denke ich mir, können alle anderen auch soweit hinbekommen“, erklärte der Trainer nach dem Unentschieden gegen RB Leipzig.

BVB-Trainer appelliert an Nagelsmann: Dosierung wichtig

Niko Kovac betonte, wie wichtig es sei, Schlotterbeck nach seiner langen Pause schrittweise heranzuführen. „Wir wollen ihn nicht verheizen“, machte der BVB-Coach deutlich. Zwischen dem Dortmund-Trainer und Nagelsmann habe es zwar keine direkten Absprachen gegeben, Kovac setzt dennoch auf Fingerspitzengefühl.

+++ Schon der erste Ausfall! Julian Nagelsmann muss auf DFB-Star verzichten +++

Schlotterbecks Rückkehr in die Nationalmannschaft sieht der Spieler selbst als große Anerkennung. „Das ist eine Art Wertschätzung von Julian“, sagte der Abwehrchef des BVB. Drei Spiele nach einer so langen Pause und dennoch nominiert zu werden, sei für ihn etwas Besonderes. „Ich werde die Spiele angehen wie immer“, so Schlotterbeck.

BVB: Schlotterbeck bleibt zentraler Baustein

Für Borussia Dortmund hat Nico Schlotterbeck eine Schlüsselrolle. „Er ist der Taktgeber, was das Gegenpressing und die Zweikampfhärte anbetrifft“, hob Kovac hervor. Der BVB-Coach vertraut darauf, dass Nagelsmann seinen Star-Verteidiger achtsam einsetzt, auch wenn bislang keine genauen Vorgaben zur Belastungssteuerung besprochen wurden.

Hier mehr News für dich:

Wie Nagelsmann mit Schlotterbeck umgeht, wird nicht nur der BVB-Führung und den Fans, sondern auch Kovac selbst genau im Auge behalten. Schließlich steht fest: Ohne den Abwehrchef bleibt der BVB nicht derselbe.