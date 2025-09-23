Ousmane Dembele ist der beste Spieler der Welt – beim BVB war er eine Skandalnudel

Überrascht dürfte es bei der Ballon-d’Or-Vergabe niemanden mehr haben: Das Ex-BVB-Juwel Ousmane Dembele wurde als bester Spieler der Welt gekürt. Nach der PSG-Triple-Saison mit ihm als Hauptprotagonisten war diese Entscheidung wohl unvermeidbar.

Doch mit Blick auf die Vergangenheit von Ousmane Dembele dürfte man allemal überrascht sein. Mit solch einer Entwicklung konnte niemand rechnen. Nicht wegen seines Talents, sondern aufgrund der Disziplin, die er einst beim BVB schon nicht aufbrachte.

BVB-Zeit von Skandalen überschattet

Im Sommer 2016 wechselte ein 17-jähriges Mega-Talent von Stade Rennes für 35 Millionen Euro zum BVB. Fußball-Fans hatten den Namen Ousmane Dembele als mögliches Supertalent schon einmal gehört. Doch dass er in seinem ersten Jahr derart einschlagen würde, ahnte niemand. Zehn Tore und unfassbare 21 Vorlagen gelangen ihm in dieser ersten – allerdings auch letzten – Saison beim BVB.

Denn Dembele spielte überragend, so gut, dass der FC Barcelona ihn schon nach einem Jahr unbedingt haben wollte. Und Dembele wollte unbedingt weg. Das sportlich so herausragende Jahr endete in einem Skandal. Unentschuldigt fehlte der junge Dembele wochenlang im Training, er ließ sich überhaupt nicht blicken. Da sein Vertrag beim BVB noch bis 2021 lief, wurde er von Borussia Dortmund suspendiert und zu einer sechsstelligen Geldstrafe verdonnert. Doch Dembele ließ das völlig kalt.

Dembele drehte neu auf

Letztendlich bekam der Franzose seinen Willen und wechselte für insgesamt 148 Millionen Euro zu den Katalanen. Ein beeindruckendes Jahr von Dembele beim BVB bleibt bis heute von diesem Verhalten überschattet. Doch damit war die Geschichte noch nicht beendet.

Obwohl Dembele schon längst in Barcelona war, tauchte der nächste Skandal rund um seine BVB-Zeit auf. Der Franzose soll seine damalige Villa in Dortmund wie eine Müllhalde hinterlassen haben. Der Vermieter musste angeblich alle Schlösser austauschen, weil Dembele nie die Schlüssel zurückgab. Wie die „Welt“ berichtete, soll er zudem die Kündigungsfrist nicht eingehalten haben. Der Fall endete schließlich vor Gericht.

Auch seine Zeit in Barcelona war von Skandalen geprägt. Verspätungen, unentschuldigtes Fehlen und unnötige Rote Karten begleiteten seine Karriere. Trotz seines Talents schien Dembeles Karriere immer wieder an einem Scheideweg zu stehen. Doch dann folgte der entscheidende Schritt zu PSG im Sommer 2023. Plötzlich ließ er nur noch seine Leistung auf dem Platz sprechen – was ihn nach der Saison 2024/25 mit dem Ballon d’Or belohnte.