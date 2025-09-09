Star von Borussia Dortmund erlebt Bruchlandung! Brutale Blamage wirft Fragen auf

Die Reise zur Nationalmannschaft war nicht für alle Spieler von Borussia Dortmund ein Erfolg. Während sich immerhin die deutschen Stars mit einem Sieg gegen Nordirland rehabilitieren konnten, lief es für Daniel Svensson richtig bitter.

Denn die schwedische Nationalmannschaft erlebt eine brutale Bruchlandung, blamiert sich gegen einen Fußballzwerg. Plötzlich wackelt sogar das WM-Ticket für Svensson und Co! Der Star von Borussia Dortmund und seine Nationalmannschaftskollegen müssen sich zusammenreißen.

Borussia Dortmund: WM-Teilnahme für Svensson in Gefahr

0:2 im Kosovo – das war wahrlich nicht das erwartete Ergebnis für die Schweden am Montagabend (8. September). Svensson, der erneut in der Startelf stand, und seine Kollegen schafften es nicht, einen Weg zum Erfolg zu finden. Und so unterlag der 29. der FIFA-Weltrangliste gegen den 95. durch Tore von Bundesliga-Legionär Elvis Rexhbecaj und Vedat Muriqi (RCD Mallorca).

In der Konsequenz stehen die Schweden nach den ersten beiden von nur sechs Qualifikationsspielen bei einem einzigen Punkt. Zuvor war man gegen Slowenien schon nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Muss ein Star von Borussia Dortmund bei der WM im nächsten Jahr also etwa zuschauen?

Siege müssen dringend her

Fakt ist: In den nächsten Spielen müssen dringend Siege her. Das Problem dabei: Als Nächstes geht es gegen den vermutlich stärksten Gegner der Gruppe, die Schweiz (10. Oktober). Die hat sich bisher keine Blöße gegeben, gewann gegen Slowenien 3:0 und gegen den Kosovo 4:0.

Und so wird es für Schweden ein ganz hartes Pflastern, wenn man sich noch direkt für die Weltmeisterschaft in Nordamerika qualifizieren will. Dafür müsste man aber bereits fünf Punkte auf die Schweiz aufholen.

Platz Zwei würde Svensson und seinen Landsleuten immerhin noch für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen. So könnte er über Umwege verhindern, dass er seinen zahlreichen Kollegen von Borussia Dortmund im kommenden Sommer vom TV aus zusehen muss. Es dürfte vermutlich das Ziel sein, welches die Schweden jetzt ins Auge fassen.