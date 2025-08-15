BVB droht nächstes Transferfiasko! „Beleidigendes“ Angebot abgelehnt

Erlebt Borussia Dortmund ein erneutes Transferfiasko? Im Winter sorgte der gescheiterte Wechsel von Rayan Cherki inklusive öffentlicher Schelte des Lyon-Bosses für Aufsehen (hier mehr dazu lesen). Jetzt blitzt der BVB wohl auch bei Chelsea London ab!

Mehr noch: Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hätten die „Blues“ das eingereichte Angebot von Borussia Dortmund als „beleidigend“ empfunden! Dabei geht es um eine erneute BVB-Leihe von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.

BVB will Chukuwemeka

Den Spieler hatten die Dortmunder bereits im Winter mit großen Hoffnungen ausgeliehen. Doch insbesondere wegen einiger Verletzungen konnte Chukwuemeka bei der Borussia bislang noch nicht zeigen, was in ihm steckt. Dennoch sind die Bosse von ihm weiterhin überzeugt – und planen daher ein neues Geschäft mit seinem Verein Chelsea.

Am Freitag (15. August) soll die Borussia laut übereinstimmenden Berichten erneut ein Angebot für den 21-Jährigen eingereicht haben. Dieses soll eine Leihe sowie eine verpflichtende Kaufoption enthalten haben. Zudem würde sich der BVB bereit erklären, eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung für Chelsea zu verankern.

Chelsea lehnt direkt ab

Doch nur wenig später war schon die nächste Meldung in der Welt: Chelsea habe das Angebot laut den beiden Journalisten Fabrizio Romano und Ben Jacobs umgehend abgelehnt. Laut Romano sei die vorgeschlagene Ablöse des BVB in der englischen Hauptstadt als „beleidigend“ aufgefasst worden.

Zudem hätte Chelsea einige andere Interessenten für den Spieler, die durchaus bereit wären, ihn sofort fest zu verpflichten. Für die „Blues“ ein deutlich lukrativeres Geschäft.

Wie geht es für den BVB weiter?

Droht den Dortmundern jetzt die nächste Transfersaga? Das bleibt vorerst abzuwarten. Immerhin heißt es, dass Chukwuemeka unbedingt zurück ins Ruhrgebiet wolle. Doch die Verhandlungen ziehen sich nun schon seit vielen Wochen. Viel Zeit bleibt nicht mehr für eine Einigung, zumal die neue Saison bereits in Kürze beginnt.