BVB zieht Schicksalslos – droht den Fans ein Ausschluss?

Die Lose sind gezogen, die Gegner des BVB für die kommende Champions-League-Saison stehen fest. Auf die Mannschaft von Niko Kovac wartet unter anderem Inter Mailand, Manchester City und Juventus Turin. Losglück klingt jedenfalls anders (mehr dazu hier).

Doch inmitten dieser Hammer-Lose geht ein kommender BVB-Gegner völlig unter. Es kommt zum großen Wiedersehen mit einem Eigengewächs. Doch damit nicht genug: Den Fans von Borussia Dortmund könnte sogar ein Ausschluss drohen.

BVB-Wiedersehen mit Moukoko

Erst vor wenigen Wochen trennten sich die Wege von Youssoufa Moukoko und Schwarz-gelb endgültig. Der 20-Jährige wechselte für fünf Millionen Euro zum FC Kopenhagen, ein Neustart musste nach zuvor schwierigen Monaten her. Doch im Zuge der Champions League kommt es nun zum Wiedersehen der beiden Parteien. Der BVB wird beim FC Kopenhagen antreten. Den Youngster dürfte es freuen.

Auch interessant: Abgang droht! Flüchtet ein BVB-Star ins Ausland?

Selbiges lässt sich dagegen wohl nicht über die Sicherheitskräfte in der dänischen Hauptstadt sagen. Denn das Duell der beiden Klubs hat eine Vorgeschichte. Im Zuge der Champions-League-Saison 2022/23 trafen der BVB und Kopenhagen in der Gruppenphase aufeinander. Beim Hinspiel in Dortmund war es im Vorfeld zu großen Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Hintergrund: Die Fanszene des BVB pflegt eine Fan-Freundschaft mit Bröndby IF. Die wiederum sind ein großer Rivale des FC Kopenhagen.

Ultras blieben Rückspiel fern

Für das Rückspiel in Kopenhagen wollte die örtliche Polizei deshalb ein Fanausschluss für den BVB erwirken. Dazu kam es am Ende nicht. Allerdings entschloss sich Borussia Dortmund dazu, die Auswärtstickets nur an Mitglieder und nur in personalisierter Form zu verkaufen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für die Dortmunder Ultra-Gruppierungen „The Unity“ und „Desperados“ ein No-Go. Sie boykottierten das Spiel in Kopenhagen. Ob es in dieser Saison erneut dazu kommen muss, bleibt abzuwarten.