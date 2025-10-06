Im Sommer noch kurz vor dem Abschied – jetzt liefert ein BVB-Juwel eine XXL-Ansage

Cole Campbell zählt bei Borussia Dortmund zu den spannendsten Nachwuchstalenten, bekommt jedoch kaum Einsatzzeit bei den Profis. Im vergangenen Sommer stand ein Wechsel zum VfB Stuttgart im Raum: Die Schwaben boten wohl satte sieben Millionen Euro für den jungen US-Amerikaner. Dennoch entschied sich Campbell für einen Verbleib an der Strobelallee.

„Nach der abgelaufenen Saison habe ich tatsächlich über meine Zukunft nachgedacht – alles andere wäre nicht korrekt. Es war immer alles offen mit dem Verein kommuniziert“, erklärte Campbell im Gespräch mit der „WAZ„. Am Ende hätten ihn gute Gespräche mit Niko Kovac, Sebastian Kehl und Lars Ricken überzeugt, beim BVB zu bleiben. Dann lässt er noch eine fette Ansage folgen.

Trainer Kovac beeindruckt Campbell beim BVB

Eine zentrale Rolle spielte dabei Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac. Zwar gab der Coach ihm keine Garantien, zeigte aber eine klare Perspektive auf. „Für mich war das genau das Richtige zu hören. Es war ein wirklich gutes Gespräch und ich habe ein gutes Gefühl. Der Trainer ist offen und ehrlich, was mich beeindruckt hat“, schwärmte der Youngster über seinen Coach.

Campbell ist ehrgeizig und will sich durchsetzen. „In meinem Herzen bin ich hier in Dortmund noch nicht fertig“, machte er deutlich. „Ich möchte es schaffen, mir Spielzeit verdienen und mehr Minuten spielen. Ich möchte mein erstes Tor vor der Südtribüne schießen und viele Mitspieler haben mir von den Fahrten rund um den Borsigplatz erzählt. Das bleibt ein Traum.“

Harte Arbeit als Schlüssel bei Borussia Dortmund

Der 19-Jährige weiß, dass Durchbruch und Geduld miteinander Hand in Hand gehen. „Als junger Spieler, der ins Team kommt, muss ich jeden Tag noch härter arbeiten und auf meine Chance warten. Wenn diese Chance dann kommt, muss ich sie nutzen. Am Ende des Tages ist es mein Traum, und Geduld gehört einfach dazu. In den letzten Jahren habe ich gelernt, geduldig zu sein.“

Zurzeit steht der 19-Jährige bis 2028 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Doch aktuell weilt der Offensivspieler mit der US-amerikanischen U20-Nationalelf bei der Weltmeisterschaft (hier mehr dazu) und will dort weiter wichtige Erfahrungen sammeln. In Dortmund träumt er weiter davon, sich langfristig als Profi zu etablieren. Sein Ziel ist klar: Der endgültige Durchbruch bei Borussia Dortmund.

