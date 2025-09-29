Ex-BVB-Star am Boden! Sein Traum ist endgültig geplatzt

Bereits im Sommer 2022 wählte er einen besonderen Weg für seine Karriere. Mit Anfang 30 wechselte die langjährige Nummer eins des BVB, Roman Bürki, in die MLS zu St. Louis City.

Für einen Torwart war dies ein früher Schritt außerhalb des europäischen Fußballs. Die MLS ist jedoch auch eine Liga mit großen Ambitionen, in der die Teams jedes Jahr aufs Neue ein großes Ziel verfolgen: die Playoffs. Der Ex-BVB-Star Bürki verpasst dieses Ziel nun.

Ex-BVB-Star verpasst großes Ziel

In seinem ersten Jahr mit St. Louis konnte Bürki die Playoffs noch erreichen, allerdings scheiterte das Team früh an Kansas City. Doch in der darauffolgenden Saison gelang es dem ehemaligen BVB-Torhüter ebenso wenig wie in dieser Spielzeit, das große Ziel zu erreichen. Nach der jüngsten Niederlage gegen LAFC war das endgültige Aus für die Playoffs besiegelt.

+++ Marco Reus: Aus und vorbei! Ex-BVB-Star endgültig am Boden +++

St. Louis erlebte eine ohnehin enttäuschende Saison, die gegen das Team von Heung-Min Son ein bitteres Ende fand. Der Südkoreaner steuerte einen Doppelpack zum 0:3-Endstand gegen Bürkis Team bei. Mit 28 Punkten aus 32 Spielen belegt St. Louis nur den 13. Tabellenplatz und hat keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen.

Viele Deutsche bei St. Louis

Die verpassten Playoffs treffen nicht nur den Ex-BVB-Star Bürki hart, sondern auch mehrere weitere Profis die eine Vergangenheit in Deutschland haben. Timo Baumgartl, ehemaliger Schalker, sowie Marcel Hartel, Eduard Löwen und Cedric Teuchert gehören ebenfalls zum Team und müssen ihre Träume begraben.

Hier mehr News für dich:

Für Bürki ist die Situation besonders frustrierend: Sein Vertrag bei St. Louis endet am Jahresende und seine weitere Zukunft bleibt ungewiss. Sollte dies tatsächlich seine letzte Saison in der MLS gewesen sein, wiegt das verpasste Playoff-Ziel für den 34-Jährigen noch schwerer.