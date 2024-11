BVB-Fans machen große Augen! Ex-Juwel vor Hammer-Wechsel?

In den vergangenen Jahren hatte Borussia Dortmund so manches Top-Talent in den eigenen Reihen, das bei Schwarz-Gelb jedoch nicht den dauerhaften Durchbruch geschafft hat. Einige von ihnen sind dann an anderer Stelle aufgeblüht.

Auch Jacob Bruun Larsen, der in diesen Tagen im Fokus steht, könnte ein solcher Fall werden. Der Ex-BVB-Profi könnte schon bald bei einem Konkurrenten von Borussia Dortmund spielen – folgt der Wechsel schon im Winter?

Ex-BVB-Juwel bald bei der Konkurrenz?

Dieses Spiel könnte für Bruun Larsen einiges ändern! Der Däne spielte in dieser Saison bei der TSG Hoffenheim fast gar keine Rolle. Der Offensiv-Akteur bekam unter Ex-Coach Pellegrino Matarazzo kaum eine Chance, doch unter dem neuen Trainer Christian Ilzner könnte sich das Blatt nun wenden.

Denn bei seinem Debüt hat Ilzner dem 26-Jährigen eine Chance gegeben. Zehn Minuten vor Schluss ist Bruun Larsen beim Stand von 2:3 für RB Leipzig in die Partie gekommen und seine Chance hat er sehenswert genutzt. Zunächst bereitete er das 3:3 von Adam Hlozek vor, ehe er das 4:3 wenige Minuten vor Schluss selbst erzielte.

Der Däne drehte die Partie also nahezu im Alleingang und konnte sich bei seinem neuen Trainer direkt stark präsentieren. Doch bleibt Bruun Larsen langfristig überhaupt in Sinsheim? Denn es kommen bereits erste Gerüchte rund um einen Wechsel zu einem Champions-League-Klub auf.

VfB-Rückkehr für Bruun Larsen?

Der VfB Stuttgart ist derzeit von großen Verletzungssorgen geplagt. Gleich mehrere offensive Leistungsträger fehlen – einige von ihnen auch noch über die Winterpause hinaus. Das hat die VfB-Bosse mit Blick auf die Transferplanung für den anstehenden Winter und den kommenden Sommer wohl massiv beeinflusst. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärte bereits vor ein paar Tagen, dass man sich auf dem Wintertransfermarkt umschauen würde.

Laut „Kicker“ soll bei möglichen Neuverpflichtungen auch Bruun Larsen eine Rolle spielen, der VfB soll den Ex-BVB-Youngster genau beobachten. 2018 war der Däne bereits für ein halbes Jahr an Stuttgart ausgeliehen. Folgt im Winter die Rückkehr nach Bad Canstatt?

Der Vertrag von Bruun Larsen ins Sinheim läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung scheint derzeit keine Option – sowohl für ihn persönlich als auch für den Verein. Allerdings könnte der neue Trainer ein entscheidender Faktor in der Zukunft von Bruun Larsen spielen. Denn plant er den Dänen als echte Option ein, könnte sich das Ganze wohl noch einmal ändern.